Radu Miruță anunță că a descoperit mii de camioane care transportă mai multă marfă decât prevede legea: „Ochii au fost închiși prea tare și selectiv”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a afirmat luni că a descoperit ilegalități uriașe la analiza cântarelor pentru camioane de pe șosele. Concret, peste 14.000 de camioane care au circulat pe Autostrada A2, în zona Constanța, au depășit masa legală într-o singură lună, care este de 40 de tone.

„Se pare că afacerile cuiva au fost protejate prea mult timp. Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri și e limpede că ochii au fost închiși prea tare, selectiv și prea mult timp! Pe unele drumuri din România avem instalate sisteme automate de a cântări masa camioanelor. Sistemul merge, cântarele sunt certificate, dar mai nimeni nu se uită la ele. Întâmplător? Deloc. Am cerut și eu acces la sistem și în singura lună verificată, martie 2026, pe un singur sens al Autostrăzii A2, lângă Constanța, am găsit trecând prin senzori 14.429 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea: câte 123 de tone per camion, 84 de tone, 70 de tone, când limita e 40 de tone”, a afirmat Miruță într-o postare pe Facebook.

Ministrul a mai constatat, în urma analizării datelor, că peste 2.600 de numere de înmatriculare se repetă, „multe pe timpul nopții”.

„Căutând după câteva, unele au făcut și 34 de transporturi cu încălcarea legii într-o singură lună.

Însumând depășirea masei legale ale acestor camioane, rezultă că doar într-o lună, doar printr-un singur punct, au fost transportate peste limita legală 70,69 milioane de kg de marfă”, a adăugat Miruță.

Acesta a mai precizat că „fenomenul e mare: din totalul de 36.853 de camioane care au trecut pe acolo într-o luna, 14.429 au trecut cu încălcarea legii. Adică aproape 40%”.

Miruță a criticat lipsa de reacție a autorităților, invocând explicații precum neclarități legislative sau presiuni interne asupra inspectorilor: „Ba invocând lipsa unei armonizări a legislației, ba că șefii le spuneau inspectorilor ISCTR să își vadă de treabă”.

În acest sens, ministrul interimar al Transportul a precizat că o echipă a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) a fost trimisă în teren, unde a efectuat controale folosind date în timp real din sistem. În consecință, camioanele care circulau ilegal erau oprite în imediata parcare de la momentul depistării lor.

„Chiar astăzi, o echipă de la ISCTR, cu director general cu tot, a fost trimisă pe teren, fix în acel punct, de la ora 4 dimineața. S-au ghidat după datele în timp real din sistemul informatic și, în parcarea următoare, opreau camioanele care circulau ilegal. S-a putut!”, a mai declarat Miruță, anunțând că a solicitat ISCTR elaborarea unei propuneri legislative care să permită transmiterea automată a datelor către autorități, pentru a elimina „orice scuză” în aplicarea legii.