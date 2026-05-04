De ce Nicușor Dan crede că AUR este anti-occidental, și nu extremist? Răspunsul președintelui României

„Nu vreau să fac predicții”, spune Nicușor Dan, când este întrebat de succesul moțiunii de cenzură.

„Vă așteptați ca AUR să trădeze și să nu voteze moțiunea de cenzură? Am putea vedea o răsturnare de situație?”, a fost întrebat. Răspunsul președintelui: „Puțin, puțin credibil că asta s-ar putea întâmpla”.

Întrebat dacă AUR este partid extremist, Nicușor Dan a spus că sintagma pe care el o folosește este „antioccidental”. A explicat și de ce:

„Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist, încă din campania electorală. Am vorbit de direcție occidentală, antioccidentală. Am vorbit de forțe politice care promovează colaborarea, care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremist m-am ferit să-l folosesc.

Cred în continuare că există în continuare o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și AUR. Da, am văzut ultima manifestare, am văzut-o la solicitarea SUA pentru folosirea bazelor românești”.

Recent, partidul AUR s-a opus oficial și a votat împotriva solicitărilor președintelui privind dislocarea pe teritoriul României a unor trupe și echipamente militare ale SUA.

Liderul AUR, George Simion, a declarat în plen că partidul său nu susține cererea de dislocare temporară a forțelor americane (care ar include sprijin pentru operațiuni în contextul conflictului din Iran), considerând-o o decizie luată „pe genunchi” care afectează destinul națiunii.

„Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive”, a spus atunci George Simion.

Senatorii AUR au solicitat oficial retrimiterea către Președintele României a deciziei aprobate inițial în CSAT, contestând necesitatea prezenței suplimentare a trupelor străine.