Prima pagină » Știrile zilei » De ce Nicușor Dan crede că AUR este anti-occidental, și nu extremist? Răspunsul președintelui României

De ce Nicușor Dan crede că AUR este anti-occidental, și nu extremist? Răspunsul președintelui României

Președintele Nicușor Dan a explicat de la Erevan de ce consideră AUR, partidul condus de George Simion, "antioccidental" și nu extremist.
Doi tineri reținuți pentru 24 de ore, după ce au dansat pe morminte în cimitirul Bellu
Doi tineri reținuți pentru 24 de ore, după ce au dansat pe morminte în cimitirul Bellu
UPDATE. O mașină a intrat în mulțime în Leipzig: 2 morți, 2 răniți
UPDATE. O mașină a intrat în mulțime în Leipzig: 2 morți, 2 răniți
Nicușor Dan, întrebat dacă îl va decora pe Chivu după performanța obținută cu Inter: Ne gândim la asta
Nicușor Dan, întrebat dacă îl va decora pe Chivu după performanța obținută cu Inter: Ne gândim la asta
Nicușor Dan: Va fi incertitudine o săptămână sau două. Georgescu premier – doar titlu de ziare
Nicușor Dan: Va fi incertitudine o săptămână sau două. Georgescu premier – doar titlu de ziare
Nicușor Dan, după ce euro a atins un nou record: Este o reacție firească a pieței
Nicușor Dan, după ce euro a atins un nou record: Este o reacție firească a pieței
Sorina Matei
04 mai 2026, 17:42, Politic

„Nu vreau să fac predicții”, spune Nicușor Dan, când este întrebat de succesul moțiunii de cenzură.

„Vă așteptați ca AUR să trădeze și să nu voteze moțiunea de cenzură? Am putea vedea o răsturnare de situație?”, a fost întrebat. Răspunsul președintelui: „Puțin, puțin credibil că asta s-ar putea întâmpla”.

Întrebat dacă AUR este partid extremist, Nicușor Dan a spus că sintagma pe care el o folosește este „antioccidental”. A explicat și de ce:

„Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist, încă din campania electorală. Am vorbit de direcție occidentală, antioccidentală. Am vorbit de forțe politice care promovează colaborarea, care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremist m-am ferit să-l folosesc.

Cred în continuare că există în continuare o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și AUR. Da, am văzut ultima manifestare, am văzut-o la solicitarea SUA pentru folosirea bazelor românești”.

Recent, partidul AUR s-a opus oficial și a votat împotriva solicitărilor președintelui privind dislocarea pe teritoriul României a unor trupe și echipamente militare ale SUA.

Liderul AUR, George Simion, a declarat în plen că partidul său nu susține cererea de dislocare temporară a forțelor americane (care ar include sprijin pentru operațiuni în contextul conflictului din Iran), considerând-o o decizie luată „pe genunchi” care afectează destinul națiunii.

„Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive”, a spus atunci George Simion.

Senatorii AUR au solicitat oficial retrimiterea către Președintele României a deciziei aprobate inițial în CSAT, contestând necesitatea prezenței suplimentare a trupelor străine.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor