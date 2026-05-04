UPDATE 19.27. Șoferul care a intrat cu mașina într-un grup de oameni din Leipzig este probabil bolnav psihic, scrie Bild. Presupusul agresor s-a comportat neadecvat în timpul arestării.

UPDATE 19.07. Poliția din Germania a arestat șoferul care a intrat în mulțime în centrul orașului Leipzig, au anunțat autoritățile.

UPDATE 18.52. Reuters: Două persoane au fost ucise și două grav rănite luni, când o mașină a intrat într-o mulțime în centrul orașului Leipzig, din estul Germaniei, a relatat postul local de televiziune MDR, citând poliția.

Poliția din Leipzig a confirmat pentru Reuters că au existat răniți, dar nu a putut oferi mai multe detalii.

Un SUV Volkswagen avariat, cu o persoană deasupra vehiculului, a fost văzut traversând în viteză o zonă pietonală, a relatat postul local de radio Radio Leipzig. Realizatorul a citat martori oculari care au declarat că au văzute mai multe cadavre acoperite cu cearșafuri, precum și răniți.

Știrea inițială:Potrivit poliției, situația din centrul orașului Leipzig este „confuză”. Mai multe persoane au fost raportate rănite după ce o mașină/ autocar a intrat într-o mulțime.

Mai multe persoane au fost rănite într-un incident în care a fost implicată o mașină în centrul orașului Leipzig, în această după-amiază, potrivit poliției. „O mașină a traversat centrul orașului”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Purtătorul de cuvânt nu a putut oferi inițial un număr exact de răniți. Situația este în prezent „neclară”.

Conform primelor rapoarte ale poliției, incidentul a avut loc pe Grimmaische Straße, o stradă comercială. Această stradă face legătura între Augustusplatz, unde se află Gewandhaus (hala de postav), și piața principală.