Spania: Un autocar cu turiști s-a răsturnat în Insulele Canare. O persoană a murit și trei au fost rănite grav

„Un autocar a căzut într-o râpă”, au anunțat serviciile de urgență pe rețelele de socializare, adăugând că „un bărbat a murit, trei răniți grav și unsprezece cu răni minore”, potrivit Le Figaro.

Naționalitatea victimelor nu a fost dezvăluită, dar Héctor Cabrera, șeful departamentului de situații de urgență din La Gomera, a explicat postului public de televiziune TVE că ocupanții autobuzului „erau cazați într-un complex hotelier” de pe insulă.

Bucurându-se de vreme însorită pe tot parcursul anului, Insulele Canare sunt o destinație turistică foarte populară. În 2025, Canare au primit 15,7 milioane din cei aproape 100 de milioane de vizitatori înregistrați în Spania, potrivit Institutului Național de Statistică (INE).