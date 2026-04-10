Spania: Un autocar cu turiști s-a răsturnat în Insulele Canare. O persoană a murit și trei au fost rănite grav

O persoană a murit și alte trei au fost grav rănite vineri pe insula spaniolă La Gomera, din arhipelagul atlantic al Insulelor Canare, după ce un autocar cu turiști s-a răsturnat, au declarat autoritățile și serviciile de salvare.
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
10 apr. 2026, 19:15, Știri externe

„Un autocar a căzut într-o râpă”, au anunțat serviciile de urgență pe rețelele de socializare, adăugând că „un bărbat a murit, trei răniți grav și unsprezece cu răni minore”, potrivit Le Figaro.

Naționalitatea victimelor nu a fost dezvăluită, dar Héctor Cabrera, șeful departamentului de situații de urgență din La Gomera, a explicat postului public de televiziune TVE că ocupanții autobuzului „erau cazați într-un complex hotelier” de pe insulă.

Bucurându-se de vreme însorită pe tot parcursul anului, Insulele Canare sunt o destinație turistică foarte populară. În 2025, Canare au primit 15,7 milioane din cei aproape 100 de milioane de vizitatori înregistrați în Spania, potrivit Institutului Național de Statistică (INE).

Recomandarea video

ANALIZĂ Va pune capăt războiul cu Iranul președinției lui Trump?
G4Media
Ilie Bolojan și-a scos colegii din Guvern și din administrația locală Oradea, la o cafea, în centrul orașului. Cine l-a însoțit pe premier
Gandul
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Cancan
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport
Ultimul sondaj înainte de alegerile din Ungaria: partidul lui Péter Magyar zdrobește partidul lui Viktor Orbán cu 13 procente
Libertatea
Din ce sunt făcute, de fapt, vopselele de ouă din LIDL și Kaufland. Majoritatea românilor le folosesc de Paște
CSID
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor