Incendiu la un autocar în Tulcea. Cele 27 de persoane aflate la bord s-au evacuat la timp

Un incendiu a izbucnit, joi dimineață, în jurul orei 10:30, la un autocar aflat în localitatea Topolog, din județul Tulcea.
Foto: ISU Tulcea
Andrei Rachieru
01 mai 2026, 12:22, Social

Potrivit autorităților, în momentul producerii incendiului, în autocar se aflau 27 de persoane, care au reușit să se autoevacueze în siguranță înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației Babadag, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, fiind mobilizată și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Incendiul a fost localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea focului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

