Incendiu la un cămin de bătrâni din Târgu Secuiesc. Zeci de persoane s-au autoevacuat

Incendiu la un cămin de bătrâni din Târgu Secuiesc. Zeci de persoane s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit, marți dimineață, la un cămin de bătrâni din Târgu Secuiesc, fiind necesară intervenția pompierilor.
Sursa foto: Foto: Mihai Pop
Victor Dan Stephanovici
22 apr. 2026, 12:25, Social

Potrivit unui comunicat oficial ISU Covasna, intervenția a avut loc „în această dimineață, în jurul orei 06:00”, când pompierii covăsneni au fost alertați cu privire la izbucnirea incendiului. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, care au acționat pentru limitarea și lichidarea focului.

Incendiul a izbucnit în bucătărie

Conform informațiilor transmise de autorități, incendiul se manifesta în zona bucătăriei, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fiind însoțit de degajări mari de fum. „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în bucătărie, cu degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 40 mp”, se arată în comunicat. Flăcările au afectat bunuri și elemente din interiorul bucătăriei, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului către alte încăperi ale clădirii.

34 de persoane s-au evacuat fără probleme. Cauza probabilă a incendiului

În momentul producerii incidentului, în cămin se aflau zeci de persoane. Autoritățile precizează că evacuarea s-a realizat fără incidente. „Pe timpul intervenției, 34 de persoane s-au autoevacuat în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale”, au transmis pompierii. Nu au fost raportate victime sau persoane intoxicate cu fum. Primele concluzii indică drept cauză probabilă un scurtcircuit produs de un cablu electric defect „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric, generat de un cablu electric defect”, se mai precizează în comunicat.

Recomandări ale pompierilor

În contextul incidentului, pompierii atrag atenția asupra importanței verificării instalațiilor electrice și a utilizării corecte a echipamentelor.

Autoritățile recomandă, printre altele:

  • verificarea periodică a instalațiilor electrice;
  • evitarea folosirii cablurilor sau prizelor deteriorate;
  • renunțarea la improvizații;
  • apelarea doar la personal autorizat pentru reparații;
  • evitarea suprasolicitării prizelor.

„Pompierii covăsneni rămân în permanență la datorie, pregătiți să intervină pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor”, se mai arată în comunicat. Pentru informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență, autoritățile recomandă consultarea platformei fiipregatit.ro sau utilizarea aplicației DSU, disponibilă gratuit pe telefoanele mobile.

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Giganții mondiali din industria apărării care se bat pentru dotarea Armatei Române. Contract în valoare de 440 de milioane de dolari
Libertatea
Ți-a ieșit piureul de cartofi prea lichid? Metodele prin care să-l salvezi, fără să-i strici gustul
CSID
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor