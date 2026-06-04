12 persoane au murit în urma unui incendiu produs la un azil de bătrâni din Sri Lanka

Un incendiu produs miercuri seara la un azil de bătrâni din Sri Lanka a ucis 12 persoane, relatează AP.

Alte opt persoane au fost rănite în urma incendiului, potrivit poliției.

Incidentul a avut loc în orașul Anguruwatota din vestul țării.

Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Fredrick Wootler, cincizeci și unu de persoane au fost salvate din incendiu. El a precizat că în incinta azilului erau cazate și persoane cu boli mintale, potrivit aceleiași surse.

Directorul azilului a fost arestat. El este suspectat că ar fi provocat decese prin neglijență. O anchetă este în curs de desfășurare.

Canalul local de televiziune a arătat imagini cu pompieri, polițiști și locuitori care încercau să stingă incendiul devastator. Cei salvați au fost ajutați de poliție și soldați să se îmbarce în autocare, pentru a fi transportați într-o zonă sigură, mai arată sursa.