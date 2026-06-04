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12 persoane au murit în urma unui incendiu produs la un azil de bătrâni din Sri Lanka

Un incendiu produs la un azil de bătrâni din Sri Lanka a dus la moartea a 12 persoane și la rănirea altor opt. Alte cincizeci și unu de persoane au fost evacuate.
12 persoane au murit în urma unui incendiu produs la un azil de bătrâni din Sri Lanka
Ioana Târziu
04 iun. 2026, 14:08, Știri externe
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Un incendiu produs miercuri seara la un azil de bătrâni din Sri Lanka a ucis 12 persoane, relatează AP.

Alte opt persoane au fost rănite în urma incendiului, potrivit poliției.

Incidentul a avut loc în orașul Anguruwatota din vestul țării.

Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Fredrick Wootler, cincizeci și unu de persoane au fost salvate din incendiu. El a precizat că în incinta azilului erau cazate și persoane cu boli mintale, potrivit aceleiași surse.

Directorul azilului a fost arestat. El este suspectat că ar fi provocat decese prin neglijență. O anchetă este în curs de desfășurare.

Canalul local de televiziune a arătat imagini cu pompieri, polițiști și locuitori care încercau să stingă incendiul devastator. Cei salvați au fost ajutați de poliție și soldați să se îmbarce în autocare, pentru a fi transportați într-o zonă sigură, mai arată sursa.

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