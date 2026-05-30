Incendiu la o garsonieră din orașul Balș

Pompierii de la ISU Olt au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsonieră din orașul Balș. Focul a distrus lucrurile din locuință, dar nicio persoană nu a avut de suferit.
Foto: ISU Olt
Laurentiu Marinov
30 mai 2026, 19:26, Social
„Echipaje din cadrul Stației Balș și Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție, au intervenit în orașul Balș pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsonieră.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum, la bunurile din interiorul garsonierei”, a transmis ISU Olt.

În urma incendiului au ars bunurile dintr-o garsonieră, fără a se înregistra victime. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost jocul copiilor cu focul.

