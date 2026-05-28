Prima pagină » Social » Incendiu puternic pe A1. Semiremorcă cuprinsă de flăcări în proporție de 80%

Un autotren a fost cuprins joi de un incendiu pe A1, la km 459, semiremorca fiind arsă în mare parte. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale.
Galerie Foto 2
Nițu Maria
28 mai 2026, 18:09, Social
Un incendiu a izbucnit joi după-amiază la un autotren aflat pe autostrada A1, la kilometrul 459. Intervenția pompierilor este încă în desfășurare.

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, „în jurul orei 17:25 am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren pe A1, km 459.”

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri pentru a limita extinderea flăcărilor și pentru stingerea incendiului.

„De urgență s-au deplasat la locul evenimentului trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului Lugoj si Punctului de Lucru Topolovățu Mare și o autocisternă de 30.000 l, din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara.”

Ajunși la locul incidentului, pompierii au constatat că incendiul se manifesta violent la nivelul semiremorcii, care era cuprinsă aproape în totalitate de flăcări.

„La sosirea echipajelor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul se manifesta cu ardere generalizată la semiremorcă.”, transmit autoritățile.

Capul tractor a fost decuplat la timp și nu a fost afectat de incendiu, au precizat pompierii.

„Semiremorca este încărcată cu frigorifice și este cuprinsă de incendiu în proporție de 80%.”, mai este precizat în comunicat.

Intervenția este în continuare în desfășurare. Echipajele acționează pentru stingerea completă a focului și pentru securizarea zonei.

