Incendiu puternic pe A1. Semiremorcă cuprinsă de flăcări în proporție de 80%

Un incendiu a izbucnit joi după-amiază la un autotren aflat pe autostrada A1, la kilometrul 459. Intervenția pompierilor este încă în desfășurare.

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, „în jurul orei 17:25 am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren pe A1, km 459.”

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri pentru a limita extinderea flăcărilor și pentru stingerea incendiului.

„De urgență s-au deplasat la locul evenimentului trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului Lugoj si Punctului de Lucru Topolovățu Mare și o autocisternă de 30.000 l, din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara.”

Ajunși la locul incidentului, pompierii au constatat că incendiul se manifesta violent la nivelul semiremorcii, care era cuprinsă aproape în totalitate de flăcări.

Capul tractor a fost decuplat la timp și nu a fost afectat de incendiu, au precizat pompierii.

„Semiremorca este încărcată cu frigorifice și este cuprinsă de incendiu în proporție de 80%.”, mai este precizat în comunicat.

Intervenția este în continuare în desfășurare. Echipajele acționează pentru stingerea completă a focului și pentru securizarea zonei.