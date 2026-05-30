Geantă cu bani, găsită de un elev jandarm într-o stație de autobuz. Tânărul a predat-o autorităților

O geantă cu bani și haine găsită într-o stație de autobuz, a fost predată autorităților în siguranță de către un elev al unei școli de jandarmi.

„O geantă pe o bancă într-o stație de autobuz poate nu atrage atenția prea mult, însă elevului-jandarm Sebastian Horgoș i-a fost de ajuns o privire pentru a ști ce are de făcut. Primul lui gând a fost să găsească proprietarul pentru a i-o înapoia, așa că a deschis-o sperând să afle înăuntru un act de identitate sau orice alt indiciu care l-ar putea ajuta să identifice persoana care ar fi uitat-o sau pierdut-o acolo. Însă tot ce a găsit a fost o sumă de bani și câteva haine de sport, așa că a decis să solicite sprijinul echipei de jandarmerie. Echipa a preluat geanta și a predat-o poliției municipale, așa cum prevăd procedurile în vigoare”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș.

Sebastian este elev la Școala Militără de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș” din Fălticeni și își desfășoară stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul” Maramureș. IJJ Maramureș apreciază mdul civic în care tânărul a luat atitudine și a ales să vină în sprijinul unui cetățean.