Au început lucrările la Tunelul Balota de pe Autostrada Sibiu–Pitești. Secțiunea Boița–Cornetu va avea șapte tuneluri și 49 de viaducte

Lucrările la Tunelul Balota, unul dintre cele șapte tuneluri prevăzute pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), au început după emiterea unei noi Autorizații de Construire, a anunțat joi secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Potrivit acestuia, autorizația a fost emisă la 28 mai 2026 și permite executarea unui nou pachet de lucrări care include 15 viaducte și un tunel. Tunelul Balota are o lungime de aproximativ 500 de metri și este al cincilea tunel aflat în execuție pe traseul autostrăzii Sibiu – Pitești.

Noua autorizație completează lucrările deja autorizate pentru primele șase viaducte ale proiectului, precum și pentru tunelurile Boița și Robești.

Contractul pentru Secțiunea 2 Boița – Cornetu prevede construirea a 31,33 kilometri de autostradă, 49 de poduri și viaducte, șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 și 1.590 de metri, însumând aproximativ cinci kilometri, precum și un ecoduct în zona localității Lazaret.

Ecoductul va avea o lungime de 210 metri și va traversa râul Olt, calea ferată și DN7, fiind destinat asigurării traversării în siguranță a faunei sălbatice.

„Este una dintre cele mai complexe autorizații emise până acum pentru realizarea unei lucrări de autostradă în zona montană”, a transmis Scrioșteanu.

Autostrada Sibiu – Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România și face parte din Coridorul IV Pan-European, beneficiind de finanțare europeană.