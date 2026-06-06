Incendiu la un spital de Psihiatrie din Harghita. Zeci de pacienți au fost evacuați

Potrivit ISU Harghita, incendiul a afectat Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș.
La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, fiind alertate și serviciile de pompieri voluntari din zonă.
La sosirea forțelor de intervenție, incendiul era lichidat de către angajați.
Tot personalul spitalului a evacuat preventiv în jur de 20 de pacienți.
Cel mai probabil, incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric la un corp de iluminat, transmite ISU Harghita.