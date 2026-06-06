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Incendiu la un spital de Psihiatrie din Harghita. Zeci de pacienți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș, județul Harghita. Au fost evacuați în jur de 20 de pacienți.
Incendiu la un spital de Psihiatrie din Harghita. Zeci de pacienți au fost evacuați
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 23:18, Social
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Potrivit ISU Harghita, incendiul a afectat Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, fiind alertate și serviciile de pompieri voluntari din zonă.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul era lichidat de către angajați.

Tot personalul spitalului a evacuat preventiv în jur de 20 de pacienți.

Cel mai probabil, incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric la un corp de iluminat, transmite ISU Harghita.

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