Cinci persoane au murit iar alte două au fost rănite în urma unei explozii pe un șantier din Coreea de Sud

O explozie și un incendiu produse luni, pe un șantier din orașul Daejeon din Coreea de Sud, au provocat moartea a cinci persoane și rănirea altor două, potrivit AP.

Autoritățile au declarat că încă nu se știe care a fost cauzele exploziei și a incendiului.

Șantierul e administrat de o companie de apărare sud-coreeană, Hanwha Aerospace.

Oficialul pentru situații de urgență, Yoon Seong-su, a declarat că zona este o unitate de securitate desemnată de guvern.

Oficialul medical local, Kim Ju-yeon, a declarat că una dintre cele două persoane rănite se află în stare critică. Ea a mai precizat că autoritățile nu au identificat încă persoanele decedate, potrivit aceleiași surse.

Locația este una dintre facilitățile cheie ale companiei. Aici se dezvoltă propulsori de dimensiuni mari și sisteme de arme sol-sol, potrivit unei agenții de știri locale citate de AP.