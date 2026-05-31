O bătrână de 90 de ani din Timișoara a suferit arsuri de la un incendiu produs în apartamentul său

Un apartament din municipiul Timișoara a fost cuprins de un incendiu produs, cel mai probabil de la o priză defectă. Proprietara, o femeie în vârstă de 90 de ani arsuri de gradul II și III și a fost transportată la spital.
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
31 mai 2026, 11:17, Social
Duminică, în jurul orei 09:35, pompierii de la ISU Timiș fost anunțați despre degajări de fum într-un apartament situat la etajul 2 al unui imobil de pe strada Rusu Șirianu din Timișoara.

„La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere și o autoscară mecanică, precum și un echipaj SMURD.

Din apartament a fost evacuată o femeie, conștientă și cooperantă; aceasta este evaluată la fața locului de către echipajul medical”, a transmis ISU Timiș.

Incendiul s-a manifestat într-un dormitor, la un corp de mobilier și a fost lichidat de pompieri.

Aproximativ 20 de persoane au părăsit imobilul fără să aibă nevoie de ajutorul echipajelor de salvatori. Victima, în vârstă de aproximativ 90 de ani, prezintă arsuri de gradul II și III și a fost transportată la spital.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, din cauza efectului termic al curentului electric, la o priză.

