Accident în Timișoara, între o mașină și un convoi de motociclete

Joi dimineață, un accident s-a petrecut în Timișoara, pe DN6, pe Calea Torontalului, după fabrica Coca Cola HBC. În urma accidentului, doi motocicliști au fost răniți.
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
28 mai 2026, 10:21, Social
„Joi, 28.05.2026, în jurul orei 09:40, am fost solicitați să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma producerii unui accident rutier în Timișoara, pe DN6 (după Coca Cola)”, informează ISU Timiș.

Potrivit pompierilor, în accidentul rutier sunt implicate un autoturism în care se aflau două persoane și un convoi de cinci motociclete cu șapte motocicliști.

La fața locului au intervenit autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o motocicletă SMURD si un echipaj SMURD cu medic, precum si o ambulanță SAJ.

Accidentul s-a soldat cu două victime, un bărbat și o femeie, ambii motocicliști. Aceștia primesc îngrijiri medicale și se află în stare conștientă și cooperantă.

