Un camion s-a răsturnat în zona centrală a Bangladeshului. Cel puțin 15 persoane au murit

Accident mortal pe o autostradă importantă din centrul Bangladeshului. Un camion care transporta bare de fier s-a răsturnat. În urma accidentului, cel puțin 15 oameni au murit, iar alți 10 au fost răniți, potrivit informațiilor date de poliție. Cei răniți au fost salvați de trecători, care au intervenit să dea o mână de ajutor, imediat după impact.
Sursă foto: X
Daiana Rob
25 mai 2026, 07:46, Știri externe
Accidentul s-a petrecut în jurul orei 5 dimineața, în districtul Tangail, situat la 83 de kilometri nord-vest de capitala țării, Dhaka, a declarat șeful poliției locale, Fuad Hossain. Șoferul camionului a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, potrivit șeful poliției locale, Fuad Hossain, citat de Associated Press. 

Potrivit șefului poliției locale, camionul transporta pasageri care făceau autostopul și se deplasa de la Dhaka către regiunea nordică, în contextul în care turiștii au început să călătorească înaintea festivalului islamic Eid al-Adha, de joi. Camionul s-a răsturnat și i-a ucis pe loc, a spus el.

Oficialul a spus că majoritatea pasagerilor erau muncitori zilieri și călătoreau pentru a se alătura familiilor lor cu ocazia festivalului.

Martorii de la fața locului au precizat, pentru posturile de televiziune că s-au grăbit la scenă, după ce s-a auzit zgomotul prăbușirii. Aceștia au început să-i salveze pe pasagerii care au rămas blocați.

Accidentele rutiere ucid mii de oameni în fiecare an în această țară cu peste 170 de milioane de locuitori, din cauza supravegherii laxe a regulilor de circulație, a stării proaste a drumurilor și a conducerii necalificate.

 

