„Donald Trump”, bivolul albino din Bangladesh, adună o mulțime de vizitatori. „Chiar seamănă cu președintele”

Proprietarul animalului, un bărbat în vârstă de 38 de ani, numit Zia Uddin Mridha, a precizat că fratele său este cel care l-a botezat „Donald Trump” pe bivol, după ce a observat că coama sa seamănă cu părul lui Donald Trump. Animalul cântărește 700 de kilograme, potrivit France24.

„Fratele meu mai mic a ales acest nume datorită coamei extraordinare a bivolului”, a declarat el pentru AFP la ferma sa din Narayanganj, situată la periferia capitalei Dhaka.

Potrivit proprietarului, pe tot parcursul lunii mai, bivolul „Trump” s-a bucurat de un flux constant de vizitatori. Fani de pe rețelele sociale, adulți, dar și copii, curioși să vadă frumosul animal de pe internet.

Coama îi este aranjată în fața vizitatorilor

Părul acestuia era aranjat chiar în fața invitaților. Bărbații turnau o găleată cu apă rece peste capul animalului, pieptănându-i coama cu o perie roz. Coama sa a fost aranjată cu grijă între coarnele sale curbate.

„Singurul lux de care se bucură este să fie îmbăiat de patru ori pe zi”, a spus Mridha, proprietarul bivolului, precizând că asemănările dintre animal și președinte se opresc la culoarea blănii.

Reprezentanții departamentului pentru creșterea animalelor au precizat că bivolii albi sunt deosebit de rari, dar și că blana lor are o culoare albă sau roz din cauza lipsei producției de melanină.

Cu toate acestea, proprietarul bivolului „Trump” a precizat că bivolul a slăbit din cauza stresului, după ce animalul a fost vizitat în continuu de curioși, ceea ce l-a făcut să reducă din numărul de vizitatori.

Bivolul chiar seamănă cu președintele Trump, spun vizitatorii

Un om de afaceri indian, numit Faisal Ahmed, cu vârsta de 30 de ani, s-a numărat printre norocoșii care au reușit să-l vadă pe bivol, dar și să facă fotografii. Acesta a venit însoțit alături de fiul său, dar și de alte cinci prieteni și rude pentru a vedea animalul.

„Sincer, trăsăturile bivolului seamănă cu cele ale președintelui Donald Trump. Nepotul meu a făcut o călătorie cu barca de o oră doar pentru a veni să-l vadă pe «Donald Trump»”, a declarat Ahmed.

Neymar, bivolul cu blană blondă

Cu toate acestea, Donald Trump nu este singurul animal al lui Mridha. Acesta mai are alți trei bivoli, între care și unul a cărei blană a fost decolorată în blond, numit Neymar, la cel ca și celebrul fotbalist brazilian.

Totuși, proprietarul animalelor îl privește cu afecțiune pe Trump.

„O să-mi fie dor de Donald Trump, dar acesta este spiritul esențial al sărbătorii Eid al-Adha – a face un sacrificiu”, a spus bărbatul.

În Bangladesh, țara situată în Asia de Sud, populația majoritar musulmană se pregătește pentru sărbătoarea Eid al-Adha, „Sărbătoarea Jertfei” islamică, care va avea loc la sfârșitul acestei luni.

Potrivit estimărilor, peste 12 milioane de animale, între care capre, oi, vaci și bivoli vor fi sacrificate în timpul sărbătorii cu prilejul căreia multe familii sărace au ocazia rară de a se delecta cu carne.