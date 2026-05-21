Prima pagină » Știri externe » Cutremur de suprafață în Napoli, joi dimineață. Ce magnitudine a avut

Cutremur de suprafață în Napoli, joi dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4, s-a produs joi în orașul Napoli din Italia. Seismul s-a produs în primele ore ale dimineții și la o adâncime mică.
Cutremur de suprafață în Napoli, joi dimineață. Ce magnitudine a avut
Diana Nunuț
21 mai 2026, 11:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs în primele ore ale dimineții în zona Campi Flegrei din Napoli, Italia. Potrivit Euronews, Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) raportează că epicentrul cutremurului s-a situat în largul Golfului Pozzuoli, la o adâncime de 3 kilometri.

În urma seismului, municipalitățile Pozzuoli, Bacoli și Quarto au decis să mențină școlile închise joi, relatează agenția ANSA.

Până la momentul redactării articolului, nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Din punct de vedere seismic, zona este foarte activă și supusă fenomenului de bradiseism, însoțită de frecvente serii de cutremure, în general moderate.

Cutremurul de joi este unul dintre cele mai puternice cutremure de când bradiseismul a reînceput să se manifeste în acea zonă. Un alt cutremur, de magnitudine 4,6, a avut loc în data de 30 iunie 2025, fiind cel mai violent din ultimii 40 de ani de când fenomenul de bradiseism a redevenit perceptibil.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor: 3 persoane au fost transportate la spital
Libertatea
Sfinții Constantin și Elena 2026. Ce e strict interzis să faci astăzi. Superstiții păstrate de sute de ani!
CSID
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia