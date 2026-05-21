Cutremur de suprafață în Napoli, joi dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs în primele ore ale dimineții în zona Campi Flegrei din Napoli, Italia. Potrivit Euronews, Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) raportează că epicentrul cutremurului s-a situat în largul Golfului Pozzuoli, la o adâncime de 3 kilometri.

În urma seismului, municipalitățile Pozzuoli, Bacoli și Quarto au decis să mențină școlile închise joi, relatează agenția ANSA.

Până la momentul redactării articolului, nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Din punct de vedere seismic, zona este foarte activă și supusă fenomenului de bradiseism, însoțită de frecvente serii de cutremure, în general moderate.

Cutremurul de joi este unul dintre cele mai puternice cutremure de când bradiseismul a reînceput să se manifeste în acea zonă. Un alt cutremur, de magnitudine 4,6, a avut loc în data de 30 iunie 2025, fiind cel mai violent din ultimii 40 de ani de când fenomenul de bradiseism a redevenit perceptibil.