DIICOT: 13 servere din România, folosite de grupuri de criminalitate organizată din toată Europa

Potrivit DIICOT, polițiștii și procurorii, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Franța, au dezactivat 13 servere ce aparțineau unei grupări de criminalitate organizată.

Gruparea este cercetată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, accesul ilegal la un sistem informatic, perturbarea funcționării sistemelor informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj.

Din probatoriul administrat de Tribunalul Judiciar din Paris a reieșit că, în mai multe dosare instrumentate privind infracțiuni de criminalitate cibernetică săvârșite asupra unor cetățeni francezi, suspecții au utilizat un serviciu de rețea virtuală privată (VPN).

Serviciul asigura anonimatul

Serviciul ar fi fost conceput pentru a facilita activitatea infracțională, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale în mediul online.

„De asemenea, administratorul său a promovat anonimatul total, prin asigurarea utilizatorilor săi că nu va coopera cu autoritățile judiciare, că nu va stoca date și că activitatea sa nu se supune niciunei jurisdicții”, arată DIICOT.

Dosar deschis în mai 2022

Cercetările au arătat că acest serviciu se adresa exclusiv utilizării în scopuri de criminalitate cibernetică și era promovat doar pe forumuri frecventate de infractori cibernetice.

Conform anchetatorilor, actori importanți din sfera criminalității cibernetice au recurs la acest serviciu pentru a-și ascunde identitatea în cadrul unor dosare de ransomware, malware as a service, phishing și fraude privind mijloacele de plată.

Eurojust a deschis un dosar la cererea autorităților franceze în mai 2022, după ce s-a constatat că serviciul VPN era promovat pe forumuri criminale cunoscute.

33 de servere, dezactivate

Autoritățile au obținut acces la serviciul VPN înainte ca acesta să fie scos din funcțiune, obținând informații valoroase și date privind traficul de la utilizatori care credeau că își desfășoară operațiunile infracționale într-un mediu sigur.

În total, la nivel european, autoritățile au reușit să demonteze infrastructura critică, inclusiv 33 de servere, și să efectueze o percheziție și un interogatoriu al unui suspect în Ucraina.

În cadrul acțiunii comune coordonate în această săptămână de Eurojust și sprijinită de Europol, Franța, Olanda, România, Ucraina, Elveția, Luxemburg și Regatul Unit al Marii Britanii au acționat simultan, reușindu-se dezactivarea serverelor ce deserveau serviciul, precum și blocarea, respective ștergerea conturilor de clienți asociați.