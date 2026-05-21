Liftul căzut în Palatul CFR fusese revizuit cu o zi înainte. Cablurile de tracțiune au fost schimbate integral

UPDATE Reprezentanții instituției confirmă lucrările recente la lift

Reprezentanții instituției au transmis că, în cursul zilei de miercuri, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. De asemenea, instalația de ridicat ar fi avut toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare emisă de ISCIR, fiind considerată sigură pentru exploatare, conform normelor în vigoare.

După incident, conducerea instituției a decis oprirea imediată a tuturor lifturilor din Palatul CFR, pentru verificări suplimentare amănunțite.

În plus, directorul general Vlad Secăreanu a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia trebuie să dea explicații cu privire la modul în care au fost făcute lucrările de miercuri și să participe la expertiza tehnică.

„Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale”, a transmis directorul general Vlad Secăreanu.

Surse: Liftul a fost reparat recent

La liftul care a căzut la Ministerul Transporturilor s-au efectuat lucrări cu o zi înainte de incident, când i-ar fi fost schimbate cablurile, au declarat surse pentru Mediafax.

În ascensor se aflau șapte persoane. Potrivit surselor, doi dintre cei aflați în lift sunt angajați ai CNAIR: un bărbat și o femeie.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Militar cu mai multe fracturi și este în stare gravă, susțin aceleași surse. Femeia a suferit răni minore, iar celelalte cinci persoane aflate în lift au făcut atac de panică.

Liftul este un model german KRONE, potrivit surselor Mediafax. Anchetatorii urmează să stabilească dacă lucrările făcute cu o zi înainte, inclusiv schimbarea cablurilor, au vreo legătură cu incidentul.

Autoritățile fac verificări pentru a stabili cum s-a produs accidentul și dacă au fost respectate toate procedurile de mentenanță și siguranță.