Prima pagină » Știri externe » Unde este cea mai sigură și cea mai poluată apă de la robinet din Europa. România, printre ultimele locuri în UE

Calitatea apei de la robinet diferă semnificativ între statele europene, iar România se află printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană, potrivit unor date analizate de Euronews pe baza indicatorilor europeni privind apa potabilă și poluarea apelor subterane.
sursa foto: pixabay
Victor Dan Stephanovici
08 mai 2026, 12:29, Social
În același timp, state precum Finlanda, Olanda sau Elveția au obținut scoruri maxime pentru siguranța apei și sistemele de sanitație. Conform Environmental Performance Index, România a obținut un scor de 56 de puncte privind protecția populației față de apa nesigură și problemele de sanitație. Doar Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania au avut rezultate comparabile sau mai slabe în Europa. La polul opus, Finlanda, Islanda, Olanda, Norvegia, Elveția și Marea Britanie au primit scorul maxim de 100 de puncte. Experții spun că diferențele sunt influențate de investițiile în infrastructură, tratarea apei și gradul de poluare a apelor subterane, mai scrie Euronews.

Poluarea apelor subterane rămâne o problemă majoră

Agenția Europeană de Mediu avertizează că peste 20% din apele subterane din UE sunt într-o stare chimică slabă. Printre substanțele identificate se numără mercurul, cadmiul, pesticidele și așa-numitele „forever chemicals” (PFAS), compuși extrem de rezistenți care persistă în mediu ani la rând. În Luxemburg, 79% dintre corpurile de apă subterană analizate nu au atins standardele europene de calitate în 2025. Probleme importante au fost raportate și în Cehia, Belgia și Germania.

Fertilizatorii și pesticidele cresc costurile pentru apă potabilă

Nitrații proveniți din agricultură reprezintă una dintre cele mai mari surse de contaminare. Comisia Europeană estimează că tratarea nitraților din apă ajunge să coste Uniunea Europeană până la 320 de miliarde de euro anual. Limita europeană este de 50 mg de nitrați pe litru, însă această valoare a fost depășită în 14% dintre stațiile de monitorizare a apelor subterane din Europa. Autoritățile europene au introdus din 2022 o listă specială de monitorizare pentru compuși considerați disruptori endocrini, precum beta-estradiolul și nonilfenolul. Aceste substanțe pot afecta sistemul hormonal și sunt tot mai frecvent detectate în sursele de apă. Potrivit Water Atlas, acidul trifluoroacetic (TFA), asociat pesticidelor moderne, a fost identificat în 94% dintre probele de apă de la robinet analizate în 11 state UE. În plus, cercetătorii au detectat PFAS în aproximativ 23.000 de locații din Europa.

Apa subterană, resursă esențială pentru Europa

Apa subterană furnizează aproximativ 65% din apa potabilă din Uniunea Europeană și aproape un sfert din necesarul pentru irigații agricole. Specialiștii avertizează că presiunea asupra acestei resurse crește constant, pe fondul poluării industriale, agriculturii intensive și schimbărilor climatice. „Ideea că râurile și lacurile se pot curăța singure s-a dovedit a fi o iluzie”, au transmis autorii Water Atlas.

