Victor Negrescu a fost la Washington și Boston să vorbească despre IA / Ce a obținut concret România?

Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, consideră că, în viitorul apropiat, economia globală va fi condusă de Inteligența Artificială - o ecuație din care România nu trebuie să lipsească - una dintre concluziile delegației sale în SUA.
Luiza Moldovan
08 mai 2026, 12:19
Vicepreședintele PE, europarlamentarul Victor Negrescu publică vineri o comunicare pe Facebook despre o delegație în Statele Unite, unde a avut întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane, parlamentari, universități și companii de top din domeniu pentru a discuta despre inteligența artificială, infrastructura digitală și competiția globală pentru inovare.

Mesajul e ambițios:

„Inteligența artificială va decide cine va conduce economia globală în următorii ani”, scrie Negrescu, adăugând că „România nu trebuie să stea pe margine atunci când se decide viitorul tehnologic al lumii. Trebuie să fim la masa deciziilor, să construim parteneriate și să avem curajul să gândim mare.

Inteligența artificială va decide cine va conduce economia globală în următorii ani. De aceea, discuțiile pe care le-am avut zilele acestea la Washington și Boston au avut o miză directă și pentru România”, scrie acesta.

Discuții despre infrastructura digitală și securitatea tehnologică

Miza pentru România, spune Negrescu, sunt atragerea de investiții, susținerea cercetării, să învățăm să ne exploatăm mai mult specialiștii pe care-i avem:

„În cadrul delegației în Statele Unite, am avut, împreună cu colegii mei eurodeputați, întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane, parlamentari, universități și companii de top din domeniul tehnologiei pentru a discuta despre investițiile în AI, infrastructura digitală, securitatea tehnologică și competiția globală pentru inovare.

Pentru România, miza a fost clară: să atragem investiții, să susținem cercetarea, să înțelegem ce trebuie reglementat și să folosim avantajul pe care îl avem prin specialiștii români foarte bine pregătiți în domeniul tehnologiei”.

Negrescu se întoarce acasă cu un condițional prudent, dar, cel puțin, onest:

„Dacă jucăm inteligent, putem deveni un centru regional important pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și a noilor tehnologii”.

