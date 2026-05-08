Ce trebuie să știi înainte să mergi la psiholog și cum alegi terapeutul potrivit pentru tine

După săptămâni (sau luni) în care ai tot amânat, îți faci în sfârșit o programare mai lungă la medicul de familie pentru a discuta despre sănătatea ta mintală. Explici că te simți abătut, anxios și copleșit. Medicul îți sugerează să mergi la un psiholog, notează The Conversation.com.

Dar cum știi dacă acest psiholog este persoana potrivită pentru tine? Este o întrebare corectă și contează mai mult decât își dau seama mulți oameni.

Așadar, ce ar trebui să știi înainte de prima programare?

Nu toți psihologii sunt la fel

Unii urmează pregătire suplimentară și au specializări în domenii precum psihologia clinică, consilierea, psihologia educațională și de dezvoltare sau psihologia criminalistică.

Aceste specializări reflectă o formare suplimentară, dar nu înseamnă neapărat „îngrijire mai bună”. Cel mai important este dacă psihologul are experiență cu problemele tale și folosește o abordare potrivită pentru nevoile tale.

Terapiile bazate pe principii cognitive și comportamentale au cele mai solide și consistente dovezi, mai ales atunci când sunt adaptate problemelor specifice.

De exemplu, abordările structurate sunt frecvent utilizate pentru anxietate, probleme de somn și depresie, iar programele pentru părinți sunt des folosite pentru dificultăți de comportament la copii.

Ce ar trebui să cauți?

Trimiterile către psihologi sunt adesea făcute pe baza unor factori practici, cum ar fi disponibilitatea sau locația, nu neapărat compatibilitatea cu nevoile pacientului. Însă această compatibilitate poate influența cât de eficientă este terapia.

Cum găsești potrivirea corectă? Poate fi util să pui câteva întrebări simple. Mulți psihologi oferă scurte discuții introductive telefonice pentru a stabili dacă sunt potriviți pentru tine. Acestea sunt, de obicei, gratuite și se concentrează pe aspecte practice. Unele informații pot fi găsite și pe site-ul psihologului sau în primele ședințe.

Poți întreba:

ați mai lucrat cu persoane care au această problemă?

ce tip de abordare folosiți?

cum vor arăta primele ședințe?

cum vom ști dacă funcționează?

Dacă ai de ales între mai mulți psihologi, programează prima ședință cu cel care pare cel mai potrivit.

Ce faci dacă nu ai multe opțiuni?

În zonele rurale sau izolate, sau dacă ai nevoie de opțiuni mai ieftine, alegerile pot fi limitate. În aceste cazuri, este important să valorifici cât mai bine resursele disponibile. Asta poate include consultații online sau colaborarea cu medicul de familie pentru a-ți monitoriza progresul.

De asemenea, este important să știi că mersul la psiholog nu este singura opțiune.

Programele online bazate pe dovezi pot fi de ajutor, mai ales pentru probleme comune. De exemplu, platforme precum MindSpot și This Way Up oferă cursuri pentru anxietate și depresie.

Programele gratuite pentru părinți, cum ar fi Triple P și ParentWorks, oferă sprijin bazat pe dovezi pentru problemele de comportament ale copiilor. Aceste programe online pot fi un bun punct de plecare, deși nu sunt potrivite pentru situații mai complexe.

Cum știi că ești pe drumul cel bun?

Ai găsit un psiholog și ai participat la câteva ședințe. Un psiholog bun îți poate explica modul în care înțelege problema ta și de ce folosește o anumită abordare.

Fii atent dacă, după câteva ședințe, abordarea pare prea generală sau nu este clar cum se aplică situației tale.

Nu trebuie neapărat să-ți placă psihologul pentru ca acesta să fie potrivit. După primele ședințe, ar trebui să ai o direcție mai clară. Ar trebui să te simți înțeles, să ai impresia că „pricepe situația” și să fie cineva cu care poți colabora. De asemenea, ar trebui să existe un plan clar și cel puțin o idee sau strategie utilă.

Terapia poate fi uneori inconfortabilă, ceea ce este normal. Dar dacă încă nu ai claritate sau nu te simți înțeles, ai opțiuni.

Poți discuta cu psihologul, poți cere o altă trimitere de la medic sau poți căuta tu un alt specialist. Important este să nu rămâi blocat într-un proces care nu te ajută.

Mersul la psiholog poate fi unul dintre cele mai utile lucruri pe care le faci pentru sănătatea ta mintală. Dar nu este vorba doar despre a merge, ci despre a găsi pe cineva a cărui abordare se potrivește nevoilor tale și cu care poți lucra eficient.

În terapie, „disponibil” nu este întotdeauna același lucru cu „potrivit”. Meriți alegerea corectă.