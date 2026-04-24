Ce este roamingul și cum funcționează — tot ce trebuie să știi în 2026 (P)

Roamingul nu e complicat, dar are câteva detalii care fac diferența între o factură normală și una care îți strică amintirile despre vacanță. Dacă pleci în Turcia, Egipt, Dubai sau SUA, merită să înțelegi exact ce se întâmplă cu telefonul tău când treci granița. O alternativă tot mai folosită în 2026 sunt serviciile de eSIM, care permit activarea unui plan de date local înainte de aterizare, fără costuri de roaming.

Ce înseamnă roaming, explicat simplu

Roamingul înseamnă că telefonul tău folosește rețeaua unui alt operator decât cel cu care ai contract, de obicei pentru că te afli într-o altă țară. Operatorul tău din România face un acord cu operatorul local din țara în care ești și îți permite să faci apeluri, să trimiți mesaje și să folosești internetul prin rețeaua aceluia.

Problema e că operatorul local din străinătate îți facturează serviciile la prețuri proprii, pe care operatorul tău român le transferă mai departe spre tine, uneori cu un adaos. Rezultatul: același megabyte de internet care acasă costă fracțiuni de ban poate ajunge la câțiva euro în roaming în afara UE.

Cum funcționează tehnic: rețeaua de acasă vs. rețeaua vizitată

Când ești acasă, telefonul tău se conectează la rețeaua operatorului tău: Digi, Orange, Vodafone sau Telekom. Când pleci în altă țară, telefonul caută automat o rețea disponibilă. Dacă operatorul tău are un acord de roaming cu un operator local, telefonul se conectează la aceea.

De acum înainte, toate datele tale trec printr-un lanț mai lung: rețeaua vizitată din țara în care ești, operatorul tău din România, înapoi la tine. Fiecare verigă din lanț poate adăuga latență și cost. Operatorul vizitat îi trimite o factură operatorului tău pentru traficul generat, iar acesta ți-o transferă ție.

Există și situații în care telefonul nu găsește nicio rețea cu acord de roaming și rămâi fără semnal complet. Asta se întâmplă mai rar în țări mari, mai frecvent în zone rurale sau în țări cu infrastructură limitată.

Când roamingul e gratuit și când nu

În spațiul UE, roamingul e gratuit din 2017, cu o condiție: folosești planul tău românesc ca și cum ai fi acasă, fără costuri suplimentare, atât timp cât nu depășești anumite limite de utilizare rezonabilă. Concret, dacă ai un abonament cu 20 GB în România, poți folosi aceiași 20 GB și în Franța, Germania sau Grecia fără taxe extra.

Această regulă se aplică în toate cele 27 de țări UE plus câteva țări din SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Elveția, deși înconjurată de UE, nu face parte din această înțelegere, la fel ca Marea Britanie după Brexit.

Dincolo de granițele UE, regulile se schimbă complet. Turcia, Egipt, Dubai sau SUA nu intră sub incidența acestui regulament. Acolo, fiecare operator stabilește propriile tarife, care pot fi semnificativ mai mari.

Cât costă roamingul în afara UE

Tarifele diferă de la operator la operator și de la țară la țară, dar câteva cifre din 2025-2026 dau o idee despre scară.

La Digi, un pachet de roaming pentru Turcia costă în jur de 5-8 euro pentru 1 GB, valabil câteva zile. Dacă nu activezi un pachet și lași datele deschise, tariful de bază poate ajunge la 10-15 euro pe GB sau chiar mai mult, în funcție de zona geografică. Orange și Vodafone au structuri similare, cu variații la pachete și prețuri.

La destinații precum Dubai sau SUA, tarifele de roaming fără pachet activat pot depăși 20 de euro pe GB. O săptămână de utilizare normală a telefonului, cu hărți, mesaje și câteva fotografii încărcate, poate genera ușor 3-5 GB de trafic fără să îți dai seama.

Comparativ, un plan eSIM prepaid pentru Turcia de 5 GB valabil 7 zile costă între 8 și 15 dolari pe majoritatea platformelor disponibile în 2026.

Ce se întâmplă dacă uiți să dezactivezi roamingul

Telefonul tău consumă date în fundal chiar și când nu îl folosești activ. Aplicațiile de email, rețelele sociale, actualizările automate, sincronizarea fotografiilor: toate generează trafic. Dacă ajungi la destinație cu datele de roaming active și uiți să le dezactivezi, poți acumula câțiva euro de consum în primele ore, înainte să deschizi o singură aplicație intenționat.

Cel mai simplu lucru pe care îl poți face când ajungi într-o țară non-UE este să dezactivezi datele de roaming din setările telefonului imediat după aterizare, să te conectezi la Wi-Fi-ul aeroportului și să decizi de acolo ce variantă de internet folosești.

Alternativele la roamingul clasic în 2026

Sunt trei variante practice pe care le folosesc călătorii români care vor să evite costurile mari de roaming.

Prima este cartela SIM locală cumpărată la destinație. Funcționează bine și costurile sunt mici, dar pierzi timp la aeroport sau în oraș căutând un punct de vânzare, iar uneori e nevoie de documente sau înregistrare. Riscul suplimentar: dacă pierzi cartela sau o schimbi greșit, rămâi fără contact temporar.

A doua este pachetul de roaming internațional de la operatorul tău din România. Convenabil pentru că nu schimbi nimic, dar prețurile sunt mai mari față de cartelele locale sau eSIM. Potrivit pentru șederi scurte de 1-2 zile când nu merită efortul altei soluții.

A treia este eSIM prepaid. Cumperi și activezi planul înainte de plecare, de acasă, fără să schimbi nimic fizic în telefon. La aterizare ai deja internet activ. Funcționează bine pentru aproape toate destinațiile populare printre români: Turcia, Egipt, Dubai, SUA, Thailanda.

Ce să faci practic înainte de următoarea călătorie

Cu câteva zile înainte de plecare merită să faci câteva lucruri simple. Verifică dacă telefonul tău suportă eSIM sau dacă ai nevoie de cartelă fizică. Uită-te la tarifele de roaming ale operatorului tău pentru țara de destinație, pentru că uneori pachetele lor sunt competitive și nu merită căutat altceva. Compară cu prețul unui eSIM prepaid sau al unei cartele locale.

Dacă alegi eSIM, activează-l înainte de zbor. Ai nevoie de conexiune la internet pentru activare și e mai confortabil să faci asta acasă decât în aeroport cu bagajele în mână.

Dacă alegi să mergi cu roamingul operatorului, activează explicit un pachet de date. Nu lăsa telefonul să consume la tariful de bază. Diferența de cost față de un pachet activat poate fi de 5 până la 20 de ori.

Roamingul în sine nu e o problemă. E o tehnologie care funcționează și rezolvă conectivitatea când ești în altă țară. Problema e costul, mai ales în afara UE, și faptul că mulți oameni ajung să plătească mult mai mult decât ar trebui pentru că nu știu exact cum funcționează sau uită să activeze un pachet înainte de plecare.

Înțelegi cum e calculat, știi ce opțiuni ai și alegi în avans. Factura de după vacanță nu mai are cum să te surprindă.