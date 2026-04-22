Cum a fost descoperită o rețea uriașă de „cofetării fantomă” în China: amenzi de peste 500 de milioane de dolari

Totul a pornit de la un client din Beijing care a comandat un tort aniversar printr-o platformă online și a primit un produs de slabă calitate, decorat cu un element necomestibil. Nemulțumit, acesta a sesizat autoritățile. Verificările ulterioare au dus la descoperirea unui lanț fictiv de cofetării, care pretindea că are aproape 400 de locații, dar care funcționa fără spații fizice reale și cu autorizații falsificate, scrie CNN.

China: Mii de afaceri inexistente, milioane de produse vândute

Cazul a declanșat o investigație extinsă la nivel național. Autoritățile au identificat peste 67.000 de comercianți „fantomă”, care ar fi vândut împreună mai mult de 3,6 milioane de torturi. Schema funcționa printr-un mecanism simplu: comerciantul prelua comanda clientului la un preț mai mare, apoi o revindea pe o platformă intermediară, unde alți producători licitau pentru a o realiza la cel mai mic cost posibil. În final, produsul era livrat de cel care accepta cel mai mic preț, ceea ce ducea frecvent la compromisuri majore privind calitatea și siguranța alimentară.

Cum se împărțeau banii dintr-o comandă și amenzile primite

Într-un exemplu analizat de anchetatori, un client a plătit aproximativ 252 de yuani pentru un tort. Comanda a fost ulterior subcontractată la doar 80 de yuani. Diferența era împărțită între intermediar și platforma de livrare, care încasa și comision, în timp ce producătorul real rămânea cu o marjă minimă, insuficientă pentru a asigura standarde de calitate ridicate. Autoritatea de reglementare a pieței din China a concluzionat că mai multe platforme majore nu au verificat corespunzător comercianții și nu au protejat suficient consumatorii. Printre companiile sancționate se numără giganți din domeniul tehnologiei și comerțului online, precum Alibaba, JD.com, Meituan și ByteDance. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 3,6 miliarde de yuani (aproximativ 528 milioane de dolari), cea mai mare sancțiune de acest tip din ultimii ani în domeniul siguranței alimentare.

Investigația din China, marcată de tensiuni și obstrucții

Ancheta, desfășurată pe parcursul a zece luni, a fost însoțită de episoade tensionate. Potrivit autorităților, unii angajați ai platformelor au încercat să împiedice colectarea de probe, fie prin întârzierea furnizării de date, fie prin comportamente ostile. Într-un caz, un angajat ar fi înghițit un document pe care scria „nu vorbi”, iar în altul, o echipă de securitate ar fi intervenit agresiv împotriva anchetatorilor. Au existat și situații suspecte, precum simularea unor urgențe medicale în timpul audierilor. Autoritățile leagă acest fenomen de competiția extremă din sectorul livrărilor, unde companiile încearcă să atragă clienți prin prețuri tot mai mici. Acest tip de concurență, cunoscut în China sub termenul „neijuan”, a afectat mai multe industrii și a dus la scăderea calității produselor și serviciilor, pe fondul reducerii constante a marjelor de profit. Companiile vizate au anunțat că acceptă sancțiunile și au promis măsuri pentru îmbunătățirea controalelor interne.