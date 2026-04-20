Răsturnare de situație. China ia măsuri pentru a combate excesul de producție a energiei solare

China ia măsuri pentru a combate excesul de producție a energiei solare. Asta deoarece supraproducția a declanșat un război al prețurilor. China este liderul mondial incontestabil în domeniul energiei solare.
Răsturnare de situație. China ia măsuri pentru a combate excesul de producție a energiei solare
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
20 apr. 2026, 13:49, Economic

Autoritățile chineze au solicitat „eforturi concertate” din partea industriei pentru a combate excesul din producția de energie solară, potrivit CNBC. Printre măsurile propuse se numără impunerea unor plafoane de preț, fuziuni și achiziții.

China este liderul mondial incontestabil în domeniul energiei solare. Capacitatea de producție a Chinei depășește cu mult cererea globală, declanșând un război al prețurilor interne în ultimii ani.

Țara produce peste 80% din componentele panourilor solare din lume, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, dar industria se luptă cu o problemă de supracapacitate din cauza concurenței interne intense, pe care guvernul chinez a numit-o „involuție”.

Criza a fost agravată de tarifele și de alte măsuri luate pe piețele externe importante, precum SUA și Europa.

