Băsescu, verdict despre jocurile din Parlament: „PSD-ului o să-i iasă”

Întrebat dacă vede posibil scenariul în care prima variantă de guvern pică în parlament și se ajunge la o a doua desemnare, Băsescu a răspuns fără ezitare că PSD va face majoritatea, dacă primește mandatul.
„Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea”, a declarat fostul șef al statului.
Jurnalista i-a semnalat că, deocamdată, la calcule nu ies 233 de voturi. Băsescu a insistat: „Doamnă, nu vă supărați, PSD-ului o să-i iasă”.
El a explicat că PSD este cel mai experimentat partid în construirea de majorități parlamentare. Fostul președinte a subliniat că social-democrații știu să-și creeze coaliții mai mult sau mai puțin transparente. Numele grupărilor componente pot varia, dar rezultatul rămâne același.
Referitor la întrebarea despre responsabilitatea pentru războiul politic dintre PSD și PNL, Băsescu a identificat două părți vinovate.
„Primul responsabil a fost Grindeanu, care și-a dus voturile și influența în parlament la căderea guvernului într-un moment dificil”, a spus fostul președinte.
Al doilea responsabil, în opinia sa, este PNL. Băsescu a apreciat că liberalii au blocat o soluție de dragul unui singur om. El a precizat că Nicolae Ciucă își poate conduce campania pentru prezidențiale și din postura de președinte al Senatului. Prin urmare, blocajul liberal nu are justificare, în viziunea fostului șef al statului.