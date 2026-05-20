Băsescu: Vizita lui Putin la Beijing este o demonstrație de forță după eșecul total al lui Trump

„Donald Trump nu a obținut absolut nimic”

Traian Băsescu a subliniat că liderul de la Casa Albă, Donald Trump, nu a obținut absolut nicio favoare sau angajament ferm din partea Beijingului, evidențiind că întâlnire Putin-Xi a avut scopul unei demonstrații de forță.

„Este clar că venirea lui Putin la patru zile după ce a plecat Trump s-a vrut o demonstrație. Donald Trump nu a obținut nimic de la chinezi. Președintele Xi nu a făcut niciun pas, nu înapoi, lateral măcar, în a arăta sprijin pentru Donald Trump, fie că vorbim de războiul din Iran, nu a obținut nici o relaxare a supărării Beijingului că Statele Unite aprovizionează cu arme Taiwanul”, spune fostul președinte la Digi24.

Consolidarea axei China-Rusia

Fostul șef de stat a evidențiat și contrastul dintre vizita lui Trump și vizita lui Vladimir Putin. Băsescu a calificat Putin-Xi drept „un moment de extrem de puternică consolidare a relației China-Rusia”.

„La patru zile după plecarea lui Trump, vine Putin care semnează cu președintele chinez 20 de acorduri și documente de colaborare. S-au semnat documente pentru cooperare energetică, pentru infrastructura de transport gaze și țiței, așa numitul proiect Power of Siberia II, s-au convenit și semnat documente legate de inteligența artificială și de asemenea declarații comune cu privire la coordonarea politică și geopolitică”, explică Băsescu.

Acesta a exemplificat și puterea combinată de Moscovei și Beijingului: „Este clar că de data aceasta, la un loc China și Rusia resursele și economice și de materii prime și militare pentru a ține sub control agresivitatea statelor unite generată de diversele ieșiri ale președintelui Trump”.

În cadrul vizitei sale de la Beijing, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a încheiat peste douăzeci de acorduri în domenii variate, de la coordonare strategică, până la cooperarea în domeniul energetic, al tehnologiei și al inteligenței artificiale.

De asemenea, tot miercuri, un consilier al președintelui rus a confirmat că Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni în cadrul summitului APEC din China în luna noiembrie a anului curent.