Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat peste douăzeci de acorduri strategice

Oficiali chinezi și ruși au parafat aproximativ 20 de acorduri de cooperare, relatează Sky News.

Printre ele se numără un acord de coordonare strategică, dar și alte acorduri care prevăd cooperarea în domeniul energetic, al tehnologiei și al inteligenței artificiale.

În cadrul conferinței de presă, liderul de la Beijing, Xi Jinping, a declarat că relațiile dintre China și Rusia au continuat să se îmbunătățească și au ajuns la cel mai înalt nivel de colaborare.

La rândul său, Vladimir Putin i-a mulțumit lui Xi Jinping pentru primirea de la Beijing și a reiterat nivelul ridicat de colaborare dintre cele două state.

Acesta a mai declarat că Rusia este pregătită să continue livrările de energie către China și a punctat că există un potențial semnificativ pentru proiecte comune în domeniul energiei regenerabile.