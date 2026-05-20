Cine erau adolescenții care au atacat moscheea din California: ancheta FBI scoate la iveală detalii șocante

Potrivit autorităților, atacatorii – Cain Clark, în vârstă de 17 ani, și Caleb Vazquez, de 18 ani – s-au cunoscut online și împărtășeau convingeri extremiste și rasiste. Documente obținute de Associated Press arată că cei doi adolescenți exprimau ură față de musulmani, evrei, persoane LGBTQ+, afro-americani, femei și chiar față de ambele tabere politice din SUA. Anchetatorii spun că cei doi se autointitulau „Sons of Tarrant”, o referire directă la autorul atacului asupra moscheilor din Christchurch, Noua Zeelandă, din 2019, soldat cu 51 de morți. „Nu discriminau pe cine urau”, a declarat agentul FBI Mark Remily, coordonatorul anchetei.

Agentul de securitate a salvat zeci de copii

Autoritățile americane spun că un adevărat masacru a fost evitat datorită intervenției rapide a agentului de securitate Amin Abdullah. Potrivit imamului Taha Hassane, Abdullah a intrat într-un schimb de focuri cu atacatorii și a cerut imediat blocarea clădirii prin stație. „Și-a sacrificat viața pentru a-i opri să ajungă la clase”, a spus liderul religios. În interiorul complexului se aflau aproximativ 140 de copii care participau la cursuri școlare și religioase.

Alte două victime au încercat să îi îndepărteze de clădire

După schimbul de focuri cu agentul de securitate, atacatorii au pătruns în clădire, însă multe încăperi fuseseră deja evacuate. În parcare, cei doi i-au ucis pe Mansour Kaziha și Nadir Awad, despre care poliția spune că au încercat să îi atragă pe atacatori departe de moschee. Liderii comunității musulmane i-au descris pe cei trei drept „eroi”. FBI a anunțat că, în urma perchezițiilor, au fost descoperite cel puțin 30 de arme, muniție și o arbaletă în locuințele celor doi adolescenți. Anchetatorii încearcă acum să afle dacă atacatorii pregăteau și alte atentate.

Atacul vine pe fondul creșterii amenințărilor împotriva musulmanilor

Atacul are loc într-o perioadă tensionată în SUA, unde incidentele motivate de ură împotriva comunităților musulmane și evreiești au crescut după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Imamul Taha Hassane a declarat că moscheea primea de ani de zile mesaje de ură și amenințări, însă comunitatea nu s-a așteptat niciodată la un atac de asemenea amploare. „Primeam mesaje de ură și insulte, dar o asemenea crimă oribilă nu ne-am imaginat niciodată că se poate întâmpla aici”, a spus el.