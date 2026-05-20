Prima pagină » Știri externe » Cine erau adolescenții care au atacat moscheea din California: ancheta FBI scoate la iveală detalii șocante

Cine erau adolescenții care au atacat moscheea din California: ancheta FBI scoate la iveală detalii șocante

Două persoane radicalizate online și inspirate de ideologia supremației albe au atacat luni cea mai mare moschee din San Diego, ucigând trei oameni înainte de a se sinucide. Anchetatorii americani tratează cazul drept crimă motivată de ură, transmite AP.
Cine erau adolescenții care au atacat moscheea din California: ancheta FBI scoate la iveală detalii șocante
Sursa foto: K.C. Alfred/San Diego U-T/ZUMA Press Wire/dpa
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 10:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit autorităților, atacatorii – Cain Clark, în vârstă de 17 ani, și Caleb Vazquez, de 18 ani – s-au cunoscut online și împărtășeau convingeri extremiste și rasiste. Documente obținute de Associated Press arată că cei doi adolescenți exprimau ură față de musulmani, evrei, persoane LGBTQ+, afro-americani, femei și chiar față de ambele tabere politice din SUA. Anchetatorii spun că cei doi se autointitulau „Sons of Tarrant”, o referire directă la autorul atacului asupra moscheilor din Christchurch, Noua Zeelandă, din 2019, soldat cu 51 de morți. „Nu discriminau pe cine urau”, a declarat agentul FBI Mark Remily, coordonatorul anchetei.

Agentul de securitate a salvat zeci de copii

Autoritățile americane spun că un adevărat masacru a fost evitat datorită intervenției rapide a agentului de securitate Amin Abdullah. Potrivit imamului Taha Hassane, Abdullah a intrat într-un schimb de focuri cu atacatorii și a cerut imediat blocarea clădirii prin stație. „Și-a sacrificat viața pentru a-i opri să ajungă la clase”, a spus liderul religios. În interiorul complexului se aflau aproximativ 140 de copii care participau la cursuri școlare și religioase.

Alte două victime au încercat să îi îndepărteze de clădire

După schimbul de focuri cu agentul de securitate, atacatorii au pătruns în clădire, însă multe încăperi fuseseră deja evacuate. În parcare, cei doi i-au ucis pe Mansour Kaziha și Nadir Awad, despre care poliția spune că au încercat să îi atragă pe atacatori departe de moschee. Liderii comunității musulmane i-au descris pe cei trei drept „eroi”. FBI a anunțat că, în urma perchezițiilor, au fost descoperite cel puțin 30 de arme, muniție și o arbaletă în locuințele celor doi adolescenți. Anchetatorii încearcă acum să afle dacă atacatorii pregăteau și alte atentate.

Atacul vine pe fondul creșterii amenințărilor împotriva musulmanilor

Atacul are loc într-o perioadă tensionată în SUA, unde incidentele motivate de ură împotriva comunităților musulmane și evreiești au crescut după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Imamul Taha Hassane a declarat că moscheea primea de ani de zile mesaje de ură și amenințări, însă comunitatea nu s-a așteptat niciodată la un atac de asemenea amploare. „Primeam mesaje de ură și insulte, dar o asemenea crimă oribilă nu ne-am imaginat niciodată că se poate întâmpla aici”, a spus el.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Medicul Dorel Săndesc, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Apelul doctorului, respins ca tardiv pentru că a fost trimis cu „poștalionul”, din Serbia
Libertatea
Ce îngrașă mai mult: 200 grame cartofi prăjiți sau 400 grame piure cu unt și lapte? Am făcut calculul caloric complet
CSID
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia