Adolescenții care citesc regulat dobândesc un avantaj cognitiv pe care niciun nivel de educație școlară nu îl poate egala

Un copil care începe să citească din plăcere până la vârsta de nouă ani ajunge la adolescență cu o structură cerebrală semnificativ diferită față de un coleg care nu a dobândit niciodată acest obicei.

Cercetătorii au descoperit că cititul timpuriu de plăcere era corelat cu zone și volume corticale totale mai mari ale creierului, potrivit DailyGalaxy.

Diferențele au apărut în regiunile care guvernează procesarea limbajului, controlul atenției și integrarea senzorială, inclusiv cortexul temporal, frontal și insular. Aceleași regiuni au fost asociate anterior cu o sănătate mentală îmbunătățită și o mai bună reglare comportamentală.

Cititul timp de 12 ore pe săptămână a marcat punctul optim cognitiv

Echipa, ale cărei concluzii complete apar în Psychological Medicine, a identificat un prag clar. Scorurile cognitive au crescut pe măsură ce timpul săptămânal dedicat citirii a crescut, apoi s-au stabilizat în jurul a 12 ore.

Dincolo de acest punct, scorurile au scăzut treptat. Cercetătorii sugerează că această scădere poate reflecta un compromis: copiii care citesc mult mai mult de 12 ore pe săptămână petrec probabil mai puțin timp cu sporturi structurate și activități sociale față în față, care susțin, de asemenea, dezvoltarea cognitivă.

Constatările structurale s-au menținut după controlarea variabilelor de vârstă, sex, stadiu de pubertate, indice de masă corporală, rasă și etnie, nivelul de educație al părinților și venitul familiei.

Rapoartele părinților și ale profesorilor au evidențiat, de asemenea, mai puține simptome de deficit de atenție la aceiași copii.

Datele de cohortă au relevat un alt model. Copiii care citeau de plăcere petreceau semnificativ mai puțin timp în fața ecranelor atât în timpul săptămânii, cât și în weekenduri în adolescență și dormeau mai mult.

O diferență de vocabular pe care niciun alt factor nu o poate elimina complet

Datele britanice cuantifică cu precizie cum se manifestă acest avantaj cognitiv în limbajul cotidian.

Cercetătorii au evaluat vocabularul a aproape 11.000 de adolescenți de 14 ani folosind un exercițiu de potrivire a cuvintelor din cadrul studiului „Millennium Cohort Study”, care a urmărit participanții încă de la naștere, în anul 2000.

Adolescenții care citeau de plăcere în fiecare zi au identificat corect cu 26% mai multe cuvinte decât colegii care nu citeau niciodată în timpul liber.

Cei care au crescut în case cu multe cărți au obținut un scor cu 42% mai mare decât adolescenții din case cu puține cărți.

După ce echipa a ținut cont de nivelul de educație al părinților, de ocupația acestora și de testele cognitive administrate când copiii aveau cinci ani, cititorii zilnici au obținut în continuare un scor cu 12% mai mare.

Romanele și eseurile necesită efort mental

Ceea ce citește un adolescent modelează randamentul cognitiv. Textele care necesită o înțelegere profundă și susținută, inclusiv romane, eseuri și lucrări argumentative, produc cele mai mari beneficii.

Aceste formate obligă creierul să construiască sens din simboluri, să urmărească secvențe narative sau logice pe parcursul unor pasaje extinse și să rețină mai multe idei simultan.

Adolescenții care au citit din plăcere de la o vârstă fragedă au obținut scoruri mai mici la Chestionarul de comportament al copilului, prezentând mai puține semne de stres, depresie și probleme de atenție, conform mai multor evaluatori și formate de evaluare.