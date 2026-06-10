Generația pandemiei nu a recuperat terenul pierdut la școală

Copiii de 9 ani au revenit la nivelul de citire pre-pandemic și au înregistrat o ușoară îmbunătățire la matematică, potrivit AP. În schimb, copiii de 13 ani nu au recuperat pierderile, iar notele lor la matematică și citire rămân sub nivelul de dinaintea pandemiei.

De fapt, rezultatele recente la citire ale adolescenților din testul din 2024 sunt practic la același nivel ca în 1971, anul începerii evaluării naționale.

După debutul pandemiei, autoritățile din educație s-au concentrat pe îmbunătățirea învățării în ciclul primar, mai ales prin „știința citirii”, care ajută copiii să lege literele de sunete. Totuși, rezultatele recente arată că atenția trebuie extinsă și asupra elevilor mai mari, iar îmbunătățirea rezultatelor din gimnaziu rămâne o prioritate, a spus Lesley Muldoon.

Elevii de 13 ani au fost afectați de perturbările din anii formativi ai școlii primare și, în câțiva ani, vor absolvi, dar mulți ar putea rămâne în urmă.

Performanțele elevilor, deja în scădere înainte de pandemie

Evaluarea tendințelor pe termen lung se desfășoară de obicei o dată la patru ani și oferă o imagine de ansamblu asupra competențelor elevilor americani de 9 și 13 ani. Rezultatele arată că performanțele elevilor erau deja în scădere înainte de pandemie, iar nivelul maxim a fost atins în jurul anului 2012, urmat de un declin constant.

Copiii mai mici își îmbunătățesc competențele de bază la citire și matematică, iar 71% dintre copiii de 9 ani ating nivelul de referință la citire. De asemenea, 84% ating nivelul la matematică, cu câteva puncte procentuale mai mult decât în 2022.

Cititul din plăcere, tot mai rar

Adolescenții sunt testați pe competențe mai avansate, precum analiza textelor și interpretarea graficelor, iar 58% ating nivelul de citire de referință. La matematică, 70% ating nivelul de referință, fără o îmbunătățire semnificativă față de 2023.

Tot mai puțini elevi citesc de plăcere, iar doar 14% dintre elevii de 13 ani declară că citesc zilnic, față de 27% în 2012 și 37% în 1992. La copiii de 9 ani, 37% citesc zilnic de plăcere, în scădere față de 53% în 2012.