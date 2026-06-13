„Sora lui Ion Creangă” de la Pustiana. Învățătoarea care i-a dat „block” lui „Six-seven” și „Ador” lui Țup

Clubul de lectură coordonat de învățătoarea Loredana Biliboc a reunit, pe parcursul anului școlar, zece elevi din clasele a II-a, a III-a și a IV-a, într-un demers educativ menit să transforme cititul într-o activitate plăcută și firească.

Nu este sora lui Ion Creangă, dar… coincidențele sunt mari

„Din cărţi culegi multă înţelepciune, şi, la dreptul vorbind, nu eşti numai aşa, o vacă de muls pentru fiecare!” (Amintiri din copilărie, 1879), spunea Ion Creangă.

În fiecare dimineață, înainte ca ulițele satului să prindă viață, Loredana Biliboc se îndreaptă spre școală cu aceeași responsabilitate și dăruire. Pentru mulți copii, ea este prima persoană care le deschide poarta către cunoaștere și către lumea din afara satului.

În sala de clasă, atmosfera este caldă și prietenoasă. Cu răbdare și înțelegere, învățătoarea explică lecțiile, răspunde întrebărilor și îi încurajează pe elevi să aibă încredere în propriile forțe. Copiii o privesc cu respect, iar părinții o apreciază pentru munca și implicarea sa.

Locuitorii satului spun că un învățător adevărat nu este doar un profesor, ci și un sfătuitor al comunității. Loredana participă activ la evenimentele culturale, susține tradițiile locale și contribuie la formarea caracterului tinerilor.

Astfel, învățătorul de la sat rămâne una dintre cele mai importante figuri ale comunității, un om care modelează destine și pregătește generațiile viitoare pentru viață.

Loredana Biliboc a crescut la țară, iar când era mică a avut grijă de verișorii ei și de copiii vecinilor. Privirea blândă, vocea calmă și dorința de a-i ajuta pe cei mici sunt trăsături care o definesc.

Prin exemplul personal, ea îi învață pe copii valori fundamentale precum respectul, cinstea și responsabilitatea.

Expresiile din mediul online, înlocuite cu replici din cărți

„Elevii au așteptat cu nerăbdare cărțile din fiecare lună și au fost extrem de dornici să descopere noile aventuri. Cel mai important aspect este că au ajuns să citească de bunăvoie, chiar dacă nu au mereu susținere și ajutor acasă”, povestește Loredana Biliboc.

Clubul de lectură – locul unde cărțile au devenit prieteni de nădejde

Întâlnirile au avut loc lunar, în afara programului școlar, fie în sala de clasă, fie în casa Loredanei, oferind copiilor un cadru relaxat și prietenos pentru descoperirea lumii cărților.

Departe de formalismul orelor obișnuite, elevii au avut ocazia să citească și să discute liber despre personajele și întâmplările care i-au impresionat.

„Scopul principal al clubului a fost cultivarea gustului pentru lectură și transformarea acesteia într-un obicei practicat cu plăcere. În același timp, activitățile au contribuit la îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea atenției și a puterii de concentrare — competențe esențiale într-o lume dominată de stimuli rapizi și conținut digital”, explică învățătoarea de la școala unde, cândva, a fost și ea elevă.

Un dascăl dedicat, care educă prin bucurie

Loredana Biliboc este un om bine pregătit, răbdător și apropiat de copii. Ea îi învață nu doar să scrie și să citească, ci și să fie cinstiți, respectuoși și harnici — valori care să-i ajute în viața de zi cu zi.

Îi pregătește suplimentar pe toți cei care vor să aprofundeze materia, iar răsplata nu este de ordin financiar, ci constă în dragostea și respectul elevilor săi. Pentru ei, învățătoarea a devenit cel mai bun prieten.

Creativitatea, o abilitate esențială pentru dezvoltarea copiilor

Creativitatea nu a lipsit din activitățile clubului. Participanții au realizat hărți ale textelor citite, au desenat personajele preferate, au imaginat finaluri alternative pentru povești și au participat la jocuri de rol inspirate din lecturile parcurse. Aceste exerciții au stimulat gândirea critică și capacitatea de exprimare, transformând lectura într-o experiență interactivă.

„Lectura a devenit și un instrument de dezvoltare socio-emoțională. Punându-se în pielea personajelor, copiii au învățat să înțeleagă emoțiile celor din jur, să distingă între bine și rău și să privească situațiile din perspective diferite. Totodată, întâlnirile au cultivat ascultarea activă, elevii învățând să își aștepte rândul la discuții și să respecte opiniile colegilor, chiar și atunci când acestea erau diferite de ale lor”, adaugă Loredana Biliboc.

Un sprijin important pentru dezvoltarea clubului l-a reprezentat îmbogățirea fondului de carte. Prin donații și prin câștigarea unui concurs, au fost obținute numeroase volume pentru copii, inclusiv cărți cu tematică STEM, menite să stârnească interesul pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică.

„Începând cu luna ianuarie 2026, clubul a fost inclus în proiectul „Cartea din bancă”, organizat de Brd Asset Management și Bookisit, la invitația Adinei Giurgea, fondatoarea comunității „Părinți pe sârmă”. Lunar, elevii au primit titluri adaptate vârstei și intereselor lor. Pentru cei mai mari a fost aleasă îndrăgita serie „Țup” de Alex Donovici (primele cinci volume), iar cei mici s-au bucurat de aventurile șoricelului cititor Max, din volume precum „Aventuri de iarnă cu Max”, „Max spune Stop”, „Max și bucuriile primăverii”, „Max merge la dentist” și „Max este furios””, menționează învățătoarea.

Educația financiară predată de Bancnoțilă și Mărunțilă

Clubul a abordat și tema educației financiare prin intermediul cărții „Bancnoțilă și Mărunțilă”, scrisă de Roxana Bucur. Experiența a fost completată de o întâlnire online cu autoarea, care le-a explicat copiilor conceptele economice și procesul din spatele creării cărții, răspunzând cu răbdare tuturor întrebărilor.

Entuziasmul elevilor a crescut de la o lună la alta. Fiecare nouă carte era așteptată cu nerăbdare, iar aventurile personajelor deveneau rapid subiect de discuție între colegi în pauze. Chiar și expresiile uzuale împrumutate din mediul online (precum „six-seven”) au început să fie înlocuite de replici și referințe din cărțile citite, semn că lectura devenise cu adevărat parte din universul lor cotidian.

Cititul este o adevărată comoară

„Poate cea mai mare reușită a acestui club este faptul că elevii au ajuns să citească din proprie inițiativă. Chiar dacă nu beneficiază întotdeauna de sprijin sau de resurse suficiente acasă, copiii au descoperit că o carte poate fi un prieten, un profesor și o sursă nesfârșită de aventuri. Iar această descoperire reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai valoroase lecții pe care le-au primit în cadrul Clubului de lectură creat de învățătoarea de la Școala Gimnazială din Pustiana”, declară Loredana Biliboc.

Loredana Biliboc a intrat în învățământ acum 14 ani și de cinci ani predă la școala unde a fost și ea elevă. În anul 2024, munca sa a fost recunoscută la nivel național, câștigând trofeul la Gala Profesorul Anului în Mediul Rural, la categoria „Dezvoltarea literației“.

P.S. „N-ar fi rău să fie bine-n ţara asta” – Ion Creangă