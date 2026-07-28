Colegiul Medicilor: „România pierde medici. Sănătatea nu mai are timp”

Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis marți, în contextul grevei SANITAS, un apel către autorități pentru accelerarea reformei sistemului sanitar și elaborarea unei strategii naționale care să asigure stabilitatea resursei umane din sănătate.

Într-un comunicat intitulat „Sănătatea nu mai are TIMP!”, CMR susține că România continuă să piardă medici din cauza salariilor insuficiente din trecut, a lipsei investițiilor și a absenței unor politici coerente privind resursa umană.

Potrivit organizației profesionale, un sistem medical funcțional trebuie construit în jurul profesioniștilor din sănătate, având pacientul în centrul tuturor politicilor publice.

„Sănătatea nu mai are timp”

„De prea mulți ani vorbim despre reforma sănătății. Aproape fiecare guvern a promis-o, însă România nu își mai permite să piardă alți ani în căutarea unei reforme care întârzie să producă rezultate concrete, mai ales în legătură cu resursa umană din sănătate.

România nu își mai permite să piardă medici. Sănătatea nu mai are timp”, se arată în comunicat.

Investiții nu doar în clădiri

Colegiul Medicilor atrage atenția că numeroși medici își desfășoară în continuare activitatea în unități sanitare cu infrastructură învechită, care nu le permite să practice medicina la standardele pentru care au fost pregătiți.

În opinia CMR, investițiile în spitale trebuie privite nu doar ca investiții în clădiri, ci și în siguranța pacienților, calitatea actului medical și condițiile de muncă ale personalului.

CMR susține că deciziile din sistemul sanitar trebuie să fie bazate pe competență și meritocrație, nu pe criterii politice.

„Un sistem modern de sănătate trebuie să promoveze competența, profesionalismul și performanța. Cred cu tărie că sănătatea trebuie depolitizată și profesionalizată la nivelul deciziei și al managementului și, bineînțeles, eficientizată. Dar eficientizarea trebuie să țină cont de nevoia reală de medici în sistemul medical”, spune președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

România trebuie să decidă dacă Sănătatea va deveni o prioritate strategică

Potrivit CMR, interesele medicilor și ale pacienților sunt comune și că politicile din domeniul sănătății trebuie elaborate împreună cu specialiștii, pe baza nevoilor reale ale sistemului și a dovezilor științifice.

În finalul apelului, Colegiul Medicilor susține că România trebuie să decidă dacă Sănătatea va continua să fie administrată „de la o criză la alta” sau va deveni o prioritate strategică, prin investiții în personalul medical și în dezvoltarea sistemului sanitar.