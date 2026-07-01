Oamenii pierd peste 13 ore pe săptămână din cauza banilor. Experții explică de ce

Un studiu al Institutului TIAA arată că adulții cu educație financiară scăzută petrec în medie 13 ore pe săptămână gândindu-se la bani și gestionând probleme financiare. Cei cu cele mai bune rezultate la testul de educație financiară petrec doar patru ore săptămânal pe aceleași activități. Experți în finanțe explică ce se poate face pentru a reduce acest timp., potrivit CNBC.

Cât timp pierd oamenii cu problemele financiare?

Studiul arată o diferență de aproape nouă ore pe săptămână între cele două categorii de respondenți. Diferența reprezintă practic o zi întreagă de muncă.

Christine Benz, directoare la Morningstar, spune că există probabil o legătură între educația financiară scăzută și nesiguranța financiară. Persoanele care petrec mai mult timp cu banii lor încearcă adesea doar să își acopere cheltuielile curente.

Doug Boneparth, planificator financiar certificat, spune că stresul nu vine neapărat din complexitatea informațiilor financiare. Acesta provine mai degrabă din probleme nerezolvate și decizii amânate constant.

El explică faptul că anxietatea financiară de fond apare din sarcini neautomatizate. Soluția nu este acumularea de informații, ci rezolvarea efectivă a problemelor curente.

De ce este importantă constituirea unui fond de urgență?

Experții recomandă un fond de rezervă care să acopere cheltuielile de trai pe trei până la șase luni.

Christine Benz recunoaște că acest obiectiv poate fi dificil de atins, mai ales cu priorități financiare concurente. Ea spune că economisirea lunară pentru urgențe ar trebui să fie prioritatea numărul unu.

Un fond de rezervă elimină grija că un incident neprevăzut ar afecta plata chiriei sau a facturilor.

Cum poate automatizarea reduce timpul petrecut cu finanțele?

Boneparth recomandă automatizarea plăților pentru facturi, abonamente și rambursări de datorii. Această configurare se face o singură dată și nu necesită întreținere săptămânală ulterioară.

Benz sugerează început cu transferuri automate către fondul de urgență. Odată constituită o rezervă confortabilă, se pot adăuga treptat și facturile lunare.

Reducerea numărului de conturi și carduri active simplifică gestionarea banilor, spune Boneparth. El recomandă aplicații care oferă o imagine de ansamblu asupra cheltuielilor și economiilor dintr-o singură vizualizare.

Surya Kolluri, de la TIAA Institute, recomandă folosirea resurselor educaționale oferite de angajatori. Christine Benz atrage atenția că unii consilieri financiari participă la evenimente gratuite doar pentru a-și promova serviciile.

Ce tip de cunoștințe financiare contează cu adevărat?

Kolluri recomandă concentrarea pe aspectele financiare relevante pentru etapa actuală de viață. Tinerii ar trebui să își perfecționeze obiceiurile de economisire și investițiile pe termen lung.

Persoanele mai în vârstă ar avea mai mult de câștigat studiind detaliile legate de pensia de la asigurările sociale. Cunoștințele specifice, nu cele generale, sunt cele care reduc stresul financiar zilnic.