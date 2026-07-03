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Răspuns surpriză al lui George Simion despre Călin Georgescu, în cazul în care Nicușor Dan l-ar fi desemnat premier: „Nu i-aș fi dat mandatul lui Călin Georgescu”

Președintele AUR, George Simion, afirmă, în premieră, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, că dacă președintele Nicușor Dan l-ar fi provocat prin acordarea unui mandat de premier - el nu i-ar fi atribuit mandatul lui Călin Georgescu.
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Sorina Matei
03 iul. 2026, 14:34, Știrile zilei
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În emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, George Simion a vorbit în exclusivitate despre ipoteza în care președintele Nicușor Dan i-ar fi dat mandatul de premier.

Dacă Nicușor Dan ne va da mandatul, o să acceptăm. De-abia așteptăm. Pierdem ani din viață și murim cu acești incompetenți, la propriu și la figurat. Era să murim la Constanța. Nu (n.r nu i-ar fi dat mandatul de premier lui Călin Georgescu). Președinte al României trebuie să fie Călin Georgescu. Oamenii l-au votat ca să fie președinte”.

Simion vorbește și despre relația cu fostul prezidențiabil Călin Georgescu:

Relația este una de respect. Suntem doi competitori politici care au aceeași viziune și mergem pe același drum. Nu suntem subordonați și nu suntem oameni care vorbim în numele altora și nu în numele nostru. Eu vorbesc ca președinte AUR  iar Călin Georgescu era președintele României dacă nu anulau alegerile. Am această convingere.  (…) Românii, votanții noștri ne-au dictat. E timpul ca în România cineva să facă ceea ce zice și să-și reprezinte cu cinste alegătorii. Nu există persoană în România sau în altă parte a globului care ar fi putut să vină și să-mi dicteze”.

Liderul AUR a fost întrebat și cu cine ar fi făcut majoritate dacă Nicușor Dan îi acorda mandatul de premier:

„Cu forțele politice exact ca în cazul alegerilor anticipate și a suspendării. cu forțele politice care asigurau această majoritate. Mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem, doamna Sorina Matei. De ce încearcă unii și alții să evite inevitabilul? (…) Credeți că mi-a făcut o favoare? (…) Și nu despre asta este vorba în sistemul nostru democratic? Te duci, mergi până la capăt, vezi dacă obții votul, nu, vezi dacă nu obții votul.

Eu cred că prin doborârea propunerii Veștea, care a fost aproape exclusiv opera noastră, am ușurat într-un fel munca următorului propus, pentru că sunt câțiva, nu așa de mulți cât și-ar închipui ei, care vor vota din considerentul de a nu-și pierde mandatul de parlamentar. Dar eu vă spun că sunt convins că avem și foarte mulți oameni de onoare în Parlamentul României. Și eu vă zic că se va răspândi, se va infecta ideea asta că trebuie să fii om de onoare”, afirmă George Simion.

În contextul demersurilor pentru suspendarea șefului statului, președintele AUR a insistat ca Nicușor Dan să desemneze până duminică un nou premier.

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