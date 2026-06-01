Adolescenții de peste 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților

Propunerea prevede garanții privind evaluarea profesională, confidențialitatea și protecția minorilor, în special în cazurile în care accesul la servicii este îngreunat de lipsa acordului parental sau de dificultăți de acces la specialiști, mai ales în mediul rural.

Inițiativa legislativă a fost depusă de senatorii USR Ruxandra Cibu Deaconu, Cynthia Păun, Sorin Șipoș și George Ștefănache. Potrivit acestora, vârsta de 16 ani este în linie cu principiul autonomiei progresive deja existent în legislație.

Ce spun inițiatorii

„Avem prea mulți adolescenți care au nevoie de ajutor, dar nu ajung la el la timp. Nu pentru că nu ar vrea să vorbească, ci pentru că, uneori, nu pot face acest pas în mod deschis. Când accesul la un psiholog depinde exclusiv de acordul părinților – inclusiv în cazul consilierilor școlari – există situații în care sprijinul nu mai ajunge deloc. Această propunere nu este despre a exclude părinții, ci despre a avea o soluție și pentru cazurile în care contextul familial nu permite accesul la ajutor”, a declarat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea USR Cynthia Păun afirmă că „la 16 ani, legea recunoaște deja adolescenților capacitatea de a lua decizii importante în anumite domenii ale vieții lor. Este greu de explicat de ce un tânăr poate avea astfel de responsabilități, dar nu poate cere singur ajutor psihologic atunci când are nevoie de sprijin. Vorbim despre o schimbare de bun-simț, construită împreună cu specialiști și gândită pentru situațiile în care lipsa accesului poate avea consecințe serioase”.

Propunerea a fost elaborată în urma consultărilor cu specialiști din domeniul sănătății mintale și nu elimină implicarea părinților, care poate continua în procesul terapeutic acolo unde este posibil.