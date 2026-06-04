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Cititul dăunează grav sănătății / Neurologii spun de ce

Foarte puțini oameni citesc la birou, mai toată lumea citește în pat, dar neurologii spun că, deși pare o poziție confortabilă, cititul în pat pune presiune pe gât, umeri și ochi, lucru care împiedică circulația sangvină. Ei au, totuși, sugestii pentru cele mai bune poziții de citit.
Cititul dăunează grav sănătății / Neurologii spun de ce
Sursa foto: X
Luiza Moldovan
04 iun. 2026, 17:00, Social
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Cititul întins în pat, un obicei considerat relaxant de multe persoane, poate provoca în timp probleme la nivelul gâtului, umerilor și ochilor, avertizează neurologul și osteopatul rus Vladimir Belash.

Medicul a declarat pentru publicația rusă Gazeta.Ru că poziția culcată nu este corectă „fiziologic” pentru lectură, chiar dacă mulți oameni o percep ca fiind confortabilă.

„Atât poziția culcat pe spate, cât și cea pe burtă pun presiune pe gât, pe mușchii joncțiunii cervicotoracice și pe centura scapulară”, a explicat Belash.

Cititul e periculos pentru circulația sângelui

Potrivit acestuia, menținerea unei astfel de poziții pentru perioade lungi poate duce la tensiune musculară, dureri cervicale și disconfort la nivelul umerilor.

Neurologul avertizează și asupra posibilelor efecte asupra circulației sângelui.

„Statul întins poate împiedica fluxul sanguin arterial și venos, iar acest lucru poate avea impact asupra stării generale de bine și a funcționării sistemului nervos”, a spus specialistul.

Distanța incorectă se adaugă la disconfortul creat de poziție

Problemele nu se opresc însă la durerile de gât.

Vladimir Belash susține că lectura în pat poate suprasolicita și ochii, mai ales din cauza distanței incorecte față de carte și a iluminării slabe.

„Cartea poate fi prea aproape sau prea departe, ceea ce provoacă oboseală oculară. Uneori un ochi este solicitat mai mult decât celălalt, pentru că textul este privit dintr-un unghi”, a explicat neurologul.

La asta se adaugă și oboseala oculară

Mai multe surse medicale confirmă că postura incorectă și iluminarea deficitară pot contribui la oboseala oculară, vedere încețoșată și dureri de cap asociate cititului.

Specialiștii în oftalmologie atrag atenția că perioadele lungi de concentrare vizuală, fără pauze și în poziții incomode, pot accentua simptome precum tensiunea oculară sau migrenele.

Cea mai bună poziție pentru citit

Potrivit medicului, cea mai bună poziție pentru lectură este cea așezată, cu spatele sprijinit și cartea ținută la o distanță confortabilă de ochi.

„Poziția optimă este să stai așezat, ușor rezemat de spătarul unui scaun sau fotoliu și să ții cartea în fața ta”, a precizat Belash.

Neurologul recomandă și folosirea unei mese sau a unui suport pentru cărți, astfel încât gâtul și ochii să fie cât mai puțin solicitați.

Medicii recomandă, de asemenea, pauze regulate în timpul lecturii și o lumină suficient de puternică pentru a reduce oboseala oculară și tensiunea musculară.

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