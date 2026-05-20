Acord major între SUA și China: Beijingul confirmă achiziția a 200 de avioane Boeing

China a confirmat oficial că va cumpăra 200 de avioane de la Boeing și că negociază cu Statele Unite prelungirea armistițiului comercial și reducerea unor tarife vamale, arată CNN.
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 11:25, Știri externe
Anunțul a fost făcut miercuri de Ministerul Comerțului din China și reprezintă una dintre cele mai importante înțelegeri economice rezultate în urma vizitei lui Trump în capitala chineză. Potrivit CNN, acordul ar putea pune capăt unui blocaj aproape total al vânzărilor Boeing către China, care durează de aproape un deceniu.

Primul acord major Boeing-China după ani de tensiuni

China nu a precizat ce modele de aeronave vor fi cumpărate și nici calendarul livrărilor, însă tranzacția este considerată un semnal important de relansare a relațiilor comerciale dintre cele două mari economii ale lumii. Vânzările Boeing către China s-au prăbușit după declanșarea războiului comercial dintre Washington și Beijing în timpul primului mandat al lui Trump, în 2017. Criza s-a adâncit în 2019, când China a devenit prima țară care a suspendat zborurile avioanelor Boeing 737 Max după cele două accidente mortale care au provocat sute de victime. Înaintea conflictului comercial, Boeing vânduse peste 1.000 de aeronave companiilor chineze în doar un deceniu. Din 2018 până în prezent, numărul a scăzut la doar 49 de avioane, majoritatea cargo.

China și SUA negociază reducerea tarifelor

Ministerul Comerțului de la Beijing a confirmat și că cele două țări discută prelungirea armistițiului comercial care expiră în noiembrie. În paralel, Washingtonul și Beijingul încearcă să stabilească un cadru pentru reducerea reciprocă a tarifelor comerciale aplicate unor produse în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari. China a mai anunțat că va colabora cu SUA pentru extinderea comerțului agricol și pentru stabilizarea aprovizionării globale cu metale rare, esențiale pentru industria tehnologică și energetică.

Piața chineză, vitală pentru Boeing

China este a doua cea mai mare piață aviatică din lume, iar Boeing estimează că operatorii chinezi vor avea nevoie de aproape 9.000 de aeronave noi în următoarele două decenii. Deși acordul pentru 200 de avioane este important, investitorii sperau într-un contract și mai mare. După anunțurile făcute de Trump săptămâna trecută, acțiunile Boeing au scăzut, deoarece piața anticipase o comandă de până la 500 de aeronave. În timpul vizitei precedente a lui Trump la Beijing, din 2017, SUA anunțaseră un acord pentru vânzarea a 300 de avioane Boeing către China, însă mare parte din acel contract nu s-a concretizat.

Relația SUA-China rămâne tensionată

Summitul Trump-Xi a fost primul dintre cei doi lideri din 2017 și a avut loc într-un moment în care relațiile dintre Washington și Beijing rămân tensionate din cauza comerțului, Taiwanului, semiconductorilor și conflictelor geopolitice. Totuși, ambele părți au încercat să transmită un mesaj de stabilitate economică și de reluare a dialogului comercial. În timpul vizitei, Trump l-a invitat pe Xi Jinping să efectueze o vizită oficială în SUA în luna septembrie.

