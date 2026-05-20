UE avertizează SUA că are „alte contramăsuri pregătite” dacă Trump nu respectă acordul comercial

Avertismentul a fost transmis de Bernd Lange, principalul negociator al Parlamentului European pentru controversatul acord comercial UE-SUA, cunoscut drept „Acordul Turnberry”. „Avem și alte contramăsuri pregătite”, a declarat Lange pentru Euronews, subliniind că Europa rămâne vulnerabilă la schimbările bruște de poziție ale Casei Albe.

Trump a amenințat Europa cu tarife de 25% pentru automobile

Declarațiile vin după ce negociatorii europeni și diplomații statelor membre au finalizat marți condițiile de implementare ale acordului comercial convenit anul trecut între Trump și Ursula von der Leyen în localitatea Turnberry din Scoția. Negocierile au fost accelerate după ce Trump a amenințat recent că va impune tarife de 25% pentru automobilele europene dacă acordul nu este aplicat până pe 4 iulie. „A trebuit să fim foarte atenți. Președintele Trump a folosit măsuri coercitive împotriva noastră”, a spus Lange.

Un acord criticat în Europa

Acordul prevede eliminarea majorității taxelor vamale pentru produsele industriale americane importate în Europa, însă mulți europarlamentari îl consideră dezechilibrat. În timp ce SUA păstrează tarife de 15% pentru unele produse europene, UE reduce semnificativ taxele pentru mărfurile americane. Criticii spun că Bruxelles-ul a făcut concesii importante pentru a evita un nou război comercial cu Washingtonul. Totuși, Lange susține că acordul oferă „predictibilitate și siguranță” pentru economia europeană într-un context internațional instabil.

UE introduce o „clauză de expirare”

Pentru a limita riscurile politice, Parlamentul European a insistat asupra introducerii unei așa-numite „clauze sunset”. Aceasta prevede că acordul va expira automat la 31 decembrie 2029 dacă nu va fi reînnoit – la aproximativ 11 luni după finalul actualului mandat prezidențial al lui Trump. Lange a precizat că UE va monitoriza impactul economic al acordului la doar trei luni după intrarea sa în vigoare. Negociatorul european a avertizat că UE poate reactiva rapid propriile taxe comerciale dacă Washingtonul nu își respectă angajamentele. „Dacă Statele Unite nu reduc tarifele pentru produsele metalurgice până la finalul anului, vom reintroduce taxele noastre pentru aceste produse”, a declarat el.

Deși acordul încearcă să stabilizeze relațiile comerciale dintre cele două maluri ale Atlanticului, oficialii europeni admit că incertitudinea rămâne ridicată atât timp cât Trump continuă să folosească amenințările tarifare ca instrument politic și economic. Lange a rezumat situația spunând că Europa încearcă să construiască „o plasă de siguranță pentru necunoscut”.