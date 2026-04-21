Prima pagină » Politic » Avertismentul lui Zelenski: am analizat planurile rușilor, reducerea presiunii internaționale a dus la o creștere a pretențiilor lor

Avertismentul lui Zelenski: am analizat planurile rușilor, reducerea presiunii internaționale a dus la o creștere a pretențiilor lor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că reducerea presiunii internaționale a dus la o creștere a pretențiilor rușilor în Ucraina. Anunțul a fost făcut după ce Zelenski și comandanții militari ucraineni au analizat planurile de război actualizate ale rușilor.
Avertismentul lui Zelenski: am analizat planurile rușilor, reducerea presiunii internaționale a dus la o creștere a pretențiilor lor
Sursa foto: captură X
Petru Mazilu
21 apr. 2026, 17:33, Politic

Avertismentul a fost lansat de Volodimir Zelenski pe contul propriu de Telegram.

„Din păcate, reducerea presiunii sancționare și politice din partea partenerilor noștri asupra agresorului a dus la o creștere parțială a ambițiilor militare ale Rusiei. Dar sancțiunile noastre de lungă durată, utilizarea sporită a dronelor pe front și acțiunile active ale unităților noastre vor asigura răspunsurile necesare. Astăzi, am aprobat lista următoarelor noastre operațiuni”, a scris Zelenski.

Ucrainenii și-au făcut strategia după ce au analizat planurile revizuite ale rușilor.

„Analizăm în detaliu planurile de război actualizate ale Rusiei. Comandamentul forțelor armate ale Ucrainei înțelege clar ce plănuiește inamicul și care sunt prioritățile stabilite de conducerea politică a Rusiei pentru armata rusă. Ne vom opune”, a precizat Zelenski.

