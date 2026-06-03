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Avertismentul unui medic pentru milioane de oameni, în 11 iunie: riscul de infarct și AVC crește

Medicii avertizează că urmărirea meciurilor Cupei Mondiale până târziu în noapte, combinată cu stresul și consumul de alcool, poate crește semnificativ riscul de infarct și accident vascular cerebral, în special la persoanele cu afecțiuni cardiace preexistente.
Avertismentul unui medic pentru milioane de oameni, în 11 iunie: riscul de infarct și AVC crește
Andreea Tobias
03 iun. 2026, 12:54, Știrile zilei
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Dr. Chun Tang, medic generalist, atrage atenția că turneul de fotbal din SUA creează condiții propice pentru episoade cardiace grave.

Meciurile încep târziu în noapte pentru telespectatorii europeni, determinând milioane de suporteri să rămână treji până în zori, potrivit Mirror.

Ce se întâmplă în corp în timpul unui meci tensionat

Meciurile importante de fotbal declanșează reacții emoționale intense. Ritmul cardiac crește, tensiunea arterială poate sări brusc, iar hormonii de stres se revarsă prin organism.

Pentru suporterii cu afecțiuni cardiace preexistente, această combinație poate provoca dureri în piept, palpitații și chiar evenimente cardiace majore, potrivit dr. Tang.

Lipsa somnului agravează riscurile

Nopțile consecutive pierdute au efecte clare asupra sănătății. Concentrarea scade, starea de spirit se deteriorează, iar sistemul imunitar slăbește. Adăugarea alcoolului la acest tablou crește riscul de deshidratare, somn de proastă calitate și comportament excesiv.

Medicul avertizează că suporterii stresați apelează frecvent și la mâncare nesănătoasă sau țigări în timpul meciurilor tensionate, punând presiune suplimentară asupra organismului.

Sfaturile medicului pentru suporteri

Dr. Tang recomandă alternarea băuturilor alcoolice cu apă și evitarea băuturilor energizante seara. Suporterii ar trebui să încerce să mențină un program regulat de somn și să ia pauze de la ecrane în timpul transmisiunilor stresante. În cazul durerilor în piept sau al dificultăților de respirație, sfatul este să ceară ajutor medical de urgență imediat.

„Turneele de fotbal creează o furtună perfectă: stres emoțional, somn perturbat, alcool și obiceiuri alimentare nesănătoase”, conchide medicul.

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