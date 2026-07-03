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Tratament inedit în premieră la Galați pentru pacienții care se recuperează după un AVC

Președintele Consiliului Județean (CJ) Galați, Costel Fotea, a anunțat, vineri, pe pagina de Facebook, că la Spitalul Județean Galați pacienții care au suferit un Accident Vascular Cerebral (AVC) se pot recupera cu ajutorul unui aparat de stimulare magnetică trans-craniană (rTMS).
Tratament inedit în premieră la Galați pentru pacienții care se recuperează după un AVC
Sursă foto: Facebook / Costel Fotea
Daiana Rob
03 iul. 2026, 11:24, Social
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„La Secția de Neurologie a Spitalului Județean Galați au început să fie aplicate primele programe de recuperare pentru pacienții care au suferit accidente vasculare cerebrale, cu ajutorul aparatului de stimulare magnetică transcraniană, achiziționat de Consiliul Județean Galați, în cadrul proiectului «Creierul e o prioritate»”, anunță președintele Consiliului Județean, Costel Fotea.

Prima pacientă care a beneficiat de această terapie este o femeie, diagnosticată cu afazie, tulburare de vorbire apărută după un AVC.

Aparatul rTMS utilizează o tehnologie inovatoare de recuperare, bazată pe stimularea activității neuronale, prin intermediul câmpurilor magnetice.

Terapia cu acest tip de aparat ajută la recuperarea funcțiilor deteriorate după AVC, precum funcțiile motorii, vorbirea și capacitățile cognitive.

Acest tip de terapie este recomandat și persoanelor diagnosticate cu alte boli, precum Parkinson, scleroză multiplă, migrene severe sau alte afecțiuni neurologice. Programele de tratament cu rTMS includ între 5 – 20 de ședințe.

Potrivit lui Fotea, Medicii de la Spitalul Județean Galați vor folosi tehnologia rTMS și pentru cercetare, prin studii clinice care să contribuie la dezvoltarea unor lucrări științifice, dar și la perfecționarea metodelor de tratament.

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