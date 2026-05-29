Raed Arafat, după drona rusească explodată într-un bloc din Galați: Mesajele RO-Alert care se dau sunt justificate / Ce trebuie să facă cetățenii când o dronă explodează?

„Situația la acest moment este sub control, pot să spun, în sensul în care incendiul a fost lichidat foarte rapid și blocul a fost evacuat”, a declarat Raed Arafat.

Potrivit șefului DSU, impactul a fost serios și trebuie văzut dacă populația se poate întoarce acasă. Acesta a precizat că au fost lovite o casă de lift, dar și 5 autoturisme.

Despre persoanele rănite, șeful DSU, Raed Arafat a precizat că sunt rănite ușor, precizând că prezintă julituri.

„Cele două persoane rănite sunt rănite foarte ușor, sunt doar cu iscoriații, cu probleme minore.Au fost transportate la spital, dar nu cred că vor rămâne la spital, cred că vor fi externate”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Mesajele RO-Alert sunt justificate

Populația trebuie să înțeleagă că deși este o probabilitate foarte mică, acest risc există, a spus Arafat.

„ Populația va trebui să înțeleagă, chiar dacă este probabilitate mică, acest risc totuși există și l-am văzut în ultimă lună, asta este al doilea incident, din păcate, de data asta, drona a explodat chiar lovind un bloc rezidențial. Asta înseamnă că mesajele RO-ALERT care se dau sunt justificate”, a declarat șeful DSU.

Acesta a declarat că populația nu trebuie să cadă pradă dezinformărilor, nici să-și dezactiveze RO-Alert, nici să ignore recomandările.

„Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor și manipulărilor de pe social media, să-și dezactiveze RO-ALERT sau să nu asculte recomandările care vin prin aceste mesaje.

Cum se procedează în cazul cazul unei drone care explodează?

Șeful DSU explică cum trebuie să se procedeze în cazul unui atac cu drone.

„ Dacă ești într-un bloc sau într-o casă, te îndepărtezi de pereții exteriori, de geamuri, te pui într-o zonă care este protejată în casă dacă nu te duci către un adăpost imediat și îți protejezi capul și rămâi până trece alerta”, a declarat Raed Arafat.

Drona care s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri într-un bloc din Galați avea încărcătură explozivă, era o dronă de tip Geran-2, dronă rusească.

În urma prăbușirii, un apartament situat la etajul 10 al blocului a luat foc. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, dintre care cele două persoane au fost internate la spital, fiind rănite ușor.

Ca răspuns, MApN a ridicat de la sol două avioane F-16, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, fiind sprijinite de un elicopter al Forțelor Aeriene Române.