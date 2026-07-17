Un turist a fost arestat în Turcia fiind acuzat că s-a îmbătat. De fapt a avut o criză de astm

Vacanța de vis a unui cuplu britanic s-a transformat într-un coșmar după ce poliția turcă l-a arestat pe unul dintre ei pentru că ar fi fost beat, potrivit Express. Cei doi erau într-o vacanță de 10 zile în Bodrum. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a făcut o criză majoră de astm și a fost dus la un spital din oraș. Medicii au decis să-l plaseze în comă indusă. El și-a revenit după câteva zile și a fost externat.

A făcut a doua criză în timp ce se afla la un bar și urmărea unul dintre meciurile Angliei de la Cupa Mondială de fotbal. Polițiștii au crezut că britanicul era beat și l-au dus la secție.

„Le-am spus că nu pot respira și că am un atac, dar mi-au spus că nu vorbesc engleză. Au vrut să fac un etilotest, dar nu am putut, așa că m-au arestat pentru rezistență la arestare, neprezentarea unei mostre de etilotest și faptul că am fost abuziv față de ei. Nu am fost deloc abuziv față de ei”, a relatat victima.

Turistul a primit interdicția de părăsi Turcia

Britanicul a fost dus la secția de poliție din Bodrum unde a stat 14 ore. Ulterior, un judecător a decis că bărbatul nu poate părăsi țara până la lămurirea cauzelor incidentului.

Asta deși un test de sânge efectuat în ziua următoare a arătat că nu avea alcool în organism. Astfel, cuplul a rămas blocat în Turcia.

Situația s-a înrăutățit deoarece Carl a fost introdus din nou, fără acordul său, în comă indusă când s-a dus să-și ia inhalatorul de la spital.

„M-am simțit bine când am intrat și, în timp ce așteptam, m-au rugat să aștept pe un pat de secție. Următorul lucru pe care îl știi este că mă trezesc cinci zile mai târziu. Nici măcar nu știu de ce am fost pus în comă, deoarece eram complet bine când am intrat”, a relatat el.

În final, a fost organizată o strângere de fonduri pentru cuplul care a rămas blocat în Turcia. Cei doi turiști au stat în Bodrum 36 de zile, iar cazul a ajuns în atenția autorităților britanice.