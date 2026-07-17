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La doar 9 ani și-a deschis propriul muzeu. Pasiunea pentru dinozauri i-a adus un record mondial

Un copil pasionat de dinozauri și fosile a reușit la o vârstă la care cei mai mulți abia încep să descopere ce vor să devină când vor fi mari să intre în Guinness World Records, transmite Euronews.
La doar 9 ani și-a deschis propriul muzeu. Pasiunea pentru dinozauri i-a adus un record mondial
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Sursa foto: Youtube/Guinness World Records
Victor Dan Stephanovici
17 iul. 2026, 10:49, Social
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Anderson Taylor, din Cambridge, statul american Illinois, avea doar 9 ani și 340 de zile când a deschis Cambridge Natural History Museum, pe 10 august 2024. Copilul era atât proprietarul, cât și singurul curator al muzeului, performanță recunoscută oficial de Guinness World Records, potrivit Euronews.

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O pasiune pentru dinozauri transformată într-un muzeu adevărat

Povestea lui Anderson a început cu pasiunea pentru dinozauri și fosile, pe care spune că o are de când se știe. Ideea de a-și crea propriul muzeu a prins contur după o călătorie în Scoția, unde a vizitat Staffin Dinosaur Museum. „Am fost pasionat de dinozauri și fosile toată viața mea”, a povestit Anderson pentru Guinness World Records.

Anderson Taylor în muzeul său. Sursa foto: Youtube/Guinness World Records

Transformarea visului în realitate nu a fost însă atât de simplă. Copilul a trebuit mai întâi să găsească un spațiu și spune că a purtat numeroase discuții cu reprezentanții administrației locale. În cele din urmă, muzeul și-a găsit locul într-o clădire care avusese anterior mai multe destinații, printre care stație de pompieri și sediu administrativ.

Odată obținut spațiul, comunitatea a început să se implice. Anderson a primit obiecte pentru colecție și vitrine pentru exponate, iar după aproximativ o lună au început să apară și surse de finanțare. Astăzi, Cambridge Natural History Museum găzduiește fosile, minerale, artefacte, specimene naturale și exponate cu rol educativ.

La 11 ani strânge bani pentru a cumpăra clădirea muzeului

Anderson are acum 11 ani, iar ambițiile sale nu s-au oprit odată cu obținerea recordului mondial. Tânărul curator conduce o campanie de strângere de fonduri pentru cumpărarea clădirii în care funcționează muzeul. Până în prezent, campania a adunat deja 20.000 de dolari.

Planurile sale pentru viitor sunt strâns legate de pasiunea care l-a făcut cunoscut. Anderson spune că își dorește să devină paleontolog și să continue să studieze dinozaurii și fosilele. Până atunci, copilul din Illinois poate trece deja în CV o realizare greu de egalat: înainte de a împlini 10 ani, a devenit curatorul propriului muzeu și deținător al unui record Guinness.

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