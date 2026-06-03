China a lansat în secret o rachetă în spațiu. Ce transportă aceasta

China a lansat o rachetă Long March 12B fără a prezenta un avertisment de siguranță, așa cum se impune în astfel de evenimente, potrivit Live Science.

Racheta cu o înălțime de 72 de metri, a decolat luni, 1 iunie, la ora locală 16:40. Lansarea a fost făcută din Zona de Testare din Mongolia Interioară, o regiune din nordul Chinei. Corporația

Chineză pentru Știință și Industrie Aerospațială (CASIC), un producător de rachete deținut de stat, a anunțat ulterior lansarea.

Notificările internaționale incluse în procedura standard

Notificările internaționale privind spațiul aerian și maritim sunt emise pentru a avertiza aeronavele și ambarcațiunile cu privire la pericolele asociate cu o lansare, cum ar fi posibilitatea căderii de resturi. Acestea sunt proceduri standard de siguranță globală pentru lansările de rachete,.

Totuși, analiștii au avertizat de multe ori că activitățile spațiale ale Chinei nu respectă întotdeauna normele internaționale, a relatat Scientific American.

China în competiție cu SUA și Starlink

Racheta Long March 12B este concurenta Falcon 9 de la SpaceX. După lansarea de luni, ea va transporta și amplasa în spațiu mai mulți sateliți Qianfan „Thousand Sails”. China construiește o rețea de sateliți pentru servicii de internet pentru a rivaliza cu Starlink de la SpaceX.

Long March 12B este o rachetă comercială reutilizabilă, concepută pentru a asista misiunile prin satelit ale Chinei. În acest caz, lansarea nu a inclus un test de recuperare.

China își intensifică lansările de rachete în cadrul unei noi întreceri spațiale cu SUA, care include poziționarea de sateliți pe orbita Pământului. De asemenea, ambele țări intenționează să ajungă pe Lună în următorii ani. Programul NASA prevede trimiterea astronauților în 2028, în timp ce China intenționează să ajungă pe suprafața lunară înainte de 2030.