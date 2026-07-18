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O simplă înțepătură de țânțar poate deveni fatală. Un medic dezvăluie cele 5 semne de alarmă

Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă privind pericolul înțepăturilor de țânțari. România a înregistrat deja trei cazuri de infecție cu virusul West Nile în acest sezon, iar un pacient a murit.
O simplă înțepătură de țânțar poate deveni fatală. Un medic dezvăluie cele 5 semne de alarmă
Andreea Tobias
18 iul. 2026, 09:51, Știrile zilei
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Într-o postare pe Facebook, Ciuhodaru atrage atenția că înțepăturile de țânțari pot deveni letale. Medicul precizează că specialiștii de la boli infecțioase se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri. Potrivit acestuia, cele trei infecții confirmate au fost deja înregistrate în acest sezon.

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Ciuhodaru enumeră cinci semne care impun prezentarea de urgență la spital. Printre acestea se numără febra ridicată și durerea de cap intensă. Vărsăturile, starea generală alterată și sensibilitatea la lumină completează lista. Simptomele apar, potrivit medicului, la 2-8 zile după înțepătura de țânțar. Medicul a subliniat că nu există un tratament specific pentru virusul West Nile.

Potrivit lui Ciuhodaru, virusul se transmite în principal prin înțepătura țânțarilor. Contactul fizic, precum atingerea sau sărutul, nu poate transmite infecția. Medicul a precizat că transfuziile de sânge pot reprezenta, rar, o sursă de infecție. Aproximativ 90% dintre persoanele infectate nu prezintă simptome, potrivit acestuia. Riscul de boală severă este mai mare la persoanele peste 50 de ani, a mai spus medicul.

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Ciuhodaru a recomandat evitarea ieșirilor în aer liber la apus și la răsărit. Hainele cu mâneci și pantaloni lungi oferă, potrivit lui, o protecție suplimentară. Substanțele repelente pot fi aplicate pe piele sau pe haine, a precizat medicul. Plasele de insecte verificate periodic rămân o măsură utilă de protecție. Eliminarea apei stătute din jurul locuințelor reduce, de asemenea, riscul de înmulțire a țânțarilor.

Ciuhodaru a legat avertismentul de un proiect de lege pe care l-a depus în Parlament. Inițiativa prevede predarea educației pentru sănătate în toate școlile din România. Proiectul include și noțiuni de prim ajutor pentru elevi. Medicul susține că astfel de cunoștințe ar trebui știute la fel de bine ca alfabetul.

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