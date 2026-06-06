Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile

„Am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de patru drone ucrainiene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil. Însă, trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată. Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat cronologia eveneimentelor. El a spus că primele infromații au apărut la ora șase și zece și că primele echipaje de specialiști au ajuns acolo au ajuns la ora șase patruzeci și șapte.

Șeful statului spune că au fost respectate protocoalele: „Prima parte a acestei activități fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. Deci, începând cu șase patruzeci și șapte, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora zece a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10.26 și la ora zece și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune, care ar fi presupus neutralizarea comunicațiilor cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, toate aceste persoane au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol”.

„Ne adaptăm la tehnologia pe care acest război a generat-o”

Nicușor Dan a mai spus că „am fost într-o situație în care, într-o zonă civilă, am avut o încărcătură militară”.

El a dezmințit informațiile că dronele ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei: „Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiysk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol, și Rompetrol”.

„Asta e principala întrebare, cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informații”, a mai declarat Nicușor Dan.

El a afirmat că este vorba de o tehnologie nouă, „dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război”: „Ne adaptăm la tehnologia pe care acest război a generat-o”.