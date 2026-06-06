Prima pagină » Politic » Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile

Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile

Președintele Nicușor Dan spune sâmbătă, după ședința avută la Constanța pe teme de apărare, că un răspuns la întrebarea cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța vom avea doar peste 7-10 zile.
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
Vipan Kumar, indianul care a salvat o fetiță de la înec, a devenit cetățean de onoare al Craiovei
Vipan Kumar, indianul care a salvat o fetiță de la înec, a devenit cetățean de onoare al Craiovei
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 17:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de patru drone ucrainiene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil. Însă, trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată. Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat cronologia eveneimentelor. El a spus că primele infromații au apărut la ora șase și zece și că primele echipaje de specialiști au ajuns acolo au ajuns la ora șase patruzeci și șapte.

Șeful statului spune că au fost respectate protocoalele: „Prima parte a acestei activități fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. Deci, începând cu șase patruzeci și șapte, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora zece a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10.26 și la ora zece și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune, care ar fi presupus neutralizarea comunicațiilor cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, toate aceste persoane au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol”.

„Ne adaptăm la tehnologia pe care acest război a generat-o”

Nicușor Dan a mai spus că „am fost într-o situație în care, într-o zonă civilă, am avut o încărcătură militară”.

El a dezmințit informațiile că dronele ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei: „Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiysk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol, și Rompetrol”.

„Asta e principala întrebare, cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informații”, a mai declarat Nicușor Dan.

El a afirmat că este vorba de o tehnologie nouă, „dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război”: „Ne adaptăm la tehnologia pe care acest război a generat-o”.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia