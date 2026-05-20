UE va elibera Kievului un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro la mijlocul lunii iunie

Plata ar urma să aibă loc „în jurul mijlocului lunii iunie”, ca parte a împrumutului de 90 de miliarde de euro, a anunțat miercuri comisarul european pentru economie,Valdis Dombrovskis, potrivit Le Figaro.

„Am finalizat negocierile noastre (…) privind asistența bugetară în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina”, a declarat comisarul, deschizând calea pentru această primă plată, sub rezerva în special ratificării acordului de către partea ucraineană.

La sfârșitul lunii aprilie, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de bugetul european.

Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru achiziții militare, iar 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. Prima tranșă este programată să sosească în mai. Fondurile sunt destinate perioadei 2026–2027.