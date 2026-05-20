Prima pagină » Știri externe » UE va elibera Kievului un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro la mijlocul lunii iunie

UE va elibera Kievului un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro la mijlocul lunii iunie

Uniunea Europeană intenționează să plătească un prim ajutor bugetar de 3,2 miliarde de euro Ucrainei.
UE va elibera Kievului un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro la mijlocul lunii iunie
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
20 mai 2026, 12:19, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Plata ar urma să aibă loc „în jurul mijlocului lunii iunie”, ca parte a împrumutului de 90 de miliarde de euro, a anunțat miercuri comisarul european pentru economie,Valdis Dombrovskis, potrivit Le Figaro.

„Am finalizat negocierile noastre (…) privind asistența bugetară în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina”, a declarat comisarul, deschizând calea pentru această primă plată, sub rezerva în special ratificării acordului de către partea ucraineană.

La sfârșitul lunii aprilie, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de bugetul european.

Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru achiziții militare, iar 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. Prima tranșă este programată să sosească în mai. Fondurile sunt destinate perioadei 2026–2027.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem mai rău ca acum 100 de ani”
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câte lingurițe de sare trebuie să pui, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia